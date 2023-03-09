今年的政府工作报告强调“深入实施‘强基计划’和基础学科拔尖人才培养计划”。中国科学院院士、南京大学党委书记谭铁牛委员对此深有感触，他在接受本报记者专访时表示，不论是今年的政府工作报告，还是党的二十大报告提出的“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”，都体现了我们党对现代化强国建设的规律性认识不断深化，没有教育强国、科技强国、人才强国，就不会有现代化强国。

教育是人才涌现的基础和科技发展的先导。在新时代新征程的背景下，高校应全面贯彻落实党的二十大精神，努力当好教育改革的排头兵。“2022年11月起，我校开展了全面贯彻落实党的二十大精神，加快建设‘第一个南大’大讨论。”谭铁牛委员介绍，在此基础上，学校启动实施了《南京大学“奋进行动”实施方案》。“奋进行动”包含拔尖创新人才培养、人才队伍建设、优化学科布局、加强有组织科研等16个专项行动，有力统筹教育、科技、人才工作，以“南大式奋进”支撑教育强国建设。

人才是增强国家综合国力、在日益严峻的国际竞争形势下争取主动权的重要战略资源。高校要围绕新时代人才培养的目标定位，通过聚焦构建拔尖创新人才培养体系、聚焦打造拔尖创新人才培养资源、聚焦营造拔尖创新人才成长生态等“三个聚焦”，不断提升人才自主培养质量。

“当前，我们比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标，也比历史上任何时期都更加渴求人才。要坚持党管人才，不断加强对人才工作的政治引领，全方位支持人才、帮助人才，着力把党内党外、国内国外各方面优秀人才聚集到党和人民的伟大奋斗中来。”谭铁牛委员介绍，南京大学充分把握人才第一资源在强校兴国中的支撑作用，打造以“擎天计划”“腾飞计划”“跨越计划”“毓秀计划”为主体的全方位、全过程、全链条人才成长激励体系。通过着力实现高端引领、着力实现柔性引才、着力实现评价改革等“三个着力”锻造一支高峰突出、结构合理、支持精准、促进有力的人才队伍。

谭铁牛委员指出，高水平研究型大学是构成我国战略科技力量的重要组成部分，必须自觉履行高水平科技自立自强的使命担当。南京大学以建设中国特色世界一流的大学为目标，以“学科生态内涵式体系化创新、文理工医高质量融合式发展”为建设思路，通过加快推进高峰学科建设、加快优化交叉学科布局、加快推动薄弱学科跨越式发展等“三个加快”不断优化学科布局。

谭铁牛委员表示，面对我国基础研究底层能力不足、前沿技术相对落后、关键核心领域被“卡脖子”、国际竞争空前激烈的复杂形势，科技创新已成为国家竞争与博弈的主要战场。高校必须充分发挥新型举国体制优势，加强有组织科研，全面加强创新体系建设，着力提升自主创新能力，为更高质量、更大贡献服务国家战略需求作出部署。南京大学着眼加快实现科技自立自强目标，通过进一步强化科技攻关能力、进一步加强重大平台建设、进一步优化重大科技项目培育机制等“三个进一步”，推动学校承担国家重大任务和解决“卡脖子”问题的能力显著提升，服务国家战略需求和经济社会发展的贡献更加凸显。

“我们将全面贯彻落实习近平总书记给南京大学留学归国青年学者回信重要精神，开拓进取，真抓实干，为中华民族伟大复兴贡献力量。”谭铁牛委员表示。

（记者 苏雁）

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