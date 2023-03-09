我是浙江机电职业技术学院模具设计与制造专业的一名普通教师，同时也负责本专业产教融合、校企合作等方面的工作。工作的时间越长，我越体会到在推动学校发展、专业建设、高水平技能人才培养等方面，产教融合、校企合作起到了不可替代的作用。

我们学校和各院系都设有产学合作机构，各专业教研室也都与相应企业进行了直接对接。我所在的专业就与浙江大华、杭州娃哈哈等区域内制造业和模具行业的龙头企业有着紧密合作。很多学生去企业实习回来后都告诉我：“去实地干，真不一样，技术掌握得牢！”同时，老师们也会下企业锻炼，既参与了企业项目研发，又能将企业的最新技术和项目带到课堂。我发现一个有趣的现象：凡是从企业锻炼回来的老师授课效果都很好，学生愿意听、乐意学。学生们总说：“谁不想学到最牛的技术呢。”更重要的是，随着校企合作的深入，还带动了专业教材、实训指导书的合作编写，推动了多门岗位核心课程的建设。这是一举多得的好模式。

不过，我们都知道，产教融合、校企合作是职业教育领域最关键也最复杂的问题之一，“学校热、企业冷”等问题还存在，企业担心出现安全风险、实习学生留不住等问题。对此，我请问代表委员们，究竟该如何让产教融合走深走实？

（记者晋浩天采访整理）

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