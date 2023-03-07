本报记者 李心萍 姜 洁 黄福特 杨彦帆

数据来源：政府工作报告、国家统计局等

习近平总书记指出，就业是最大的民生工程、民心工程、根基工程，是社会稳定的重要保障，必须抓紧抓实抓好。

政府工作报告提出今年发展主要预期目标中，城镇新增就业1200万人左右，城镇调查失业率5.5%左右。

代表委员表示，今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好稳就业工作至关重要。要坚持以实施就业优先战略为引领，以高质量充分就业为目标，稳存量、扩增量、提质量、兜底线，全力确保就业局势总体稳定。

把稳就业工作摆在突出位置

习近平总书记强调，就业是永恒的课题，牵动着千家万户的生活，任何时候都要抓好。

“全面贯彻落实党的二十大精神，要抓好就业这个最基本的民生。”河北省秦皇岛市委副书记、市长丁伟代表说，民生连着民心，解决好就业问题，是社会和谐稳定的“压舱石”。近年来，秦皇岛做好重点群体的就业工作，努力拓宽市场化社会化就业渠道，2022年全市城镇新增就业5.84万人。

“就业是民生之本、财富之源。全力做好今年稳就业工作，确保就业局势持续稳定向好，是实现高质量发展的必然要求。”江苏省人社厅党组书记、厅长张彤代表说，我国有14亿多人口、8.76亿劳动年龄人口，丰富的劳动力资源是促进高质量发展的一大优势，同时，解决好就业问题也是我国长期面对的一项重大任务。

广东省五邑大学创新创业学院副院长崔岩代表表示，据测算，今年需要在城镇就业的新成长劳动力达1662万人，压力挑战面前，更应把稳就业工作摆在突出位置，全力确保就业局势总体稳定。

“稳就业是保障和改善民生的根本举措。”甘肃省陇南市徽县水阳镇石滩村妇联主席梁倩娟代表说，做好今年的就业工作，有利于增加人民收入、改善人民生活品质，让人民群众获得感幸福感安全感更加充实、更有保障、更可持续。

保持就业形势总体稳定有信心有底气

2022年，以习近平同志为核心的党中央强化就业优先政策，深入实施稳岗扩就业各项措施，就业形势总体保持稳定。城镇新增就业1206万人；脱贫人口务工规模超过3200万人，实现稳中有增。

回首5年，我国强化就业优先政策导向，把稳就业作为经济运行在合理区间的关键指标。城镇新增就业年均1270多万人，在14亿多人口的大国实现了比较充分的就业。

代表委员表示，党中央高度重视就业工作，党的二十大对就业工作作出了一系列重要部署，为实现高质量充分就业指明了方向，也让做好今年的就业工作有信心、有底气。

——经济持续恢复向好，为稳就业奠定坚实基础。

丁伟代表分析，从今年前两个月的情况来看，就业市场平稳有序，好于预期，实现良好开局。随着我国经济逐步恢复，将带动就业需求扩大，为稳就业保就业奠定坚实基础。特别是交通物流、居民出行增加，将带动住宿、餐饮、旅游等服务业恢复，有利于吸纳更多就业。

——就业政策有力有效，为稳就业提供强大支撑。

“近年来，我国在稳就业方面积累了丰富的政策工具和实践经验。随着稳就业、保就业的政策红利持续释放，将为稳定和扩大就业提供有力支撑。”张彤代表说，江苏将认真落实政府工作报告要求，深入实施就业优先战略，探索建立就业友好型现代化产业体系。实施重点产业集群急需紧缺人才支持计划和制造业技能根基工程，实现经济发展与促进就业的良性循环。

——新职业不断涌现，为稳就业提供新增长点。

“近年来，平台经济、共享经济等新业态蓬勃发展，多种新就业形态劳动者群体快速成长。”京东集团技术委员会主席曹鹏委员说，要落实好新就业形态劳动者权益保障政策，促进其健康发展，更好吸纳就业。

中国人事科学研究院院长余兴安委员表示，我国数字经济蓬勃发展，依托互联网平台的新就业形态脱颖而出，从业人员规模不断扩大，形态种类日趋多样，成为稳就业的“蓄水池”。数据显示，2021年微信公众号、小程序、视频号、企业微信等微信数字生态衍生了4618万个就业收入机会。

崔岩代表表示，随着创新驱动发展战略深入实施，新产业新动能持续增长，新岗位新职业不断涌现。以修订后的2022年版国家职业分类大典为例，净增158个新职业，首次标注97个数字职业，极大扩展了就业空间。

落实落细就业优先政策，切实保障好基本民生

政府工作报告提出，落实落细就业优先政策，把促进青年特别是高校毕业生就业工作摆在更加突出的位置，切实保障好基本民生。

代表委员表示，要坚持把稳就业作为重大政治责任，落实落细稳就业各项举措，全力以赴做好稳就业工作。

着力强化就业优先政策，稳住就业基本盘。

“我们将继续实施就业优先导向的宏观调控，推动财政、货币政策支持稳就业，实现就业增长与经济运行同步。”丁伟代表说，特别是要强化助企纾困，加强对就业容量大的服务业、小微企业、个体工商户稳岗扩岗支持力度，推动政策精准落实、高效直达。

着力抓好高校毕业生就业，稳定就业水平。

今年高校毕业生规模达1158万人，再创新高，促进就业的任务艰巨。浙大城市学院校长罗卫东委员建议，应进一步完善毕业生就业创业的支持政策，从渠道拓展、岗位推送、见习培训、困难帮扶等多方面协同发力。

着力促进重点群体就业，兜牢民生底线。

重点群体稳，则就业大局稳。扎实做好农民工、下岗失业人员就业工作，是稳就业保就业的重中之重。

“包吃包住包培训，外出务工更有序。”河南省上蔡县朱里镇拐子杨村党支部书记、村委会主任张全收代表说，近年来，当地探索出一套适合农民工转移就业的劳务派遣模式，帮助大量农民工有序外出务工。

梁倩娟代表表示，做好农民工就业，应在供需精准对接方面下功夫。以劳务品牌为载体，用好短视频直播带岗等新形态新场景，多渠道促进农民工就业。

代表委员表示，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，优先做好稳就业工作，坚定信心，团结奋斗，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步。

（本报记者贺林平、邵玉姿、刘温馨参与采写）

《 人民日报 》（ 2023年03月07日 07 版）

(责编：郝孟佳、李依环)