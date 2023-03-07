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代表委员热议教育现代化——

办好人民满意的教育（人民融观察）

2023年03月07日08:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　如何培养拔尖创新人才？怎样加快义务教育优质均衡发展？“双减”进展情况如何？如何强化学前教育普惠发展？……在人民网开展的2023年全国两会调查中，“教育人才”成为热词。今年全国两会上，怎样推动教育现代化成为代表委员热议的话题。

　　各级党委政府始终把教育事业放在优先发展的战略位置。代表委员表示，要认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，准确把握教育事业发展面临的新形势新任务，努力办好人民满意的教育，以教育现代化为社会主义现代化提供强有力支撑。

　　着力培养拔尖创新人才

　　“只有持续加大各类人才计划对基础研究人才支持力度，支持青年科技人才挑大梁、担重任，才能不断壮大科技领军人才队伍和一流创新团队。”天津大学副校长明东委员说，基础学科拔尖创新人才培养，事关高水平科技自立自强、事关民族复兴伟业，是一项基础性、先导性工程，具有重大战略意义。

　　复旦大学物理学系教授、广东以色列理工学院校长龚新高代表建议，应构建多元化多层次的人才选拔培养体系，“围绕选拔、培养、评价、使用、保障等，持续探索创造有利于人才成长的机制和环境，为优秀人才涌现提供沃土。”

　　明东委员建议，高校应充分发挥人才培养主力军、主阵地作用，建立“通专整合、贯通培养”的人才培养新体系，着力增加课程含金量，探索学科交叉性，提高选择自由度，突出发展进阶性，打破学习天花板，全面提升基础学科的育人能力和水平。

　　深化校外培训治理

　　“经过治理，校外培训机构已大幅压减，培训市场野蛮生长现象得到遏制，但仍存在一些问题。”浙江省镇海中学党委书记张咏梅代表调研发现，一些校外培训机构以“一对一私教”“高端家政”等名义违规开班现象仍然存在。她建议，可通过互联网平台公开校外培训机构信息，由教育行政部门、消费者和第三方监管机构定期对校外培训机构的信用度、诚信度、教学水平、服务质量等进行评价，形成良性循环。

　　“破立并举，治理违规校外培训的同时，还应有效推进课后服务。”北京市东城区史家教育集团党委书记、总校长洪伟委员建议，探索“学生举手，校、家、社应答”的机制，针对学生的课后学习需求，通过建立“校外课后服务地图”“课后服务社会资源白名单”等形式，让家校社整体参与进来，以不断提升课后服务质量，支撑实现“双减”工作目标。

　　“校外培训作为学校教育的补充和延伸，应更多地在学生素养提升和全面发展上下功夫，特别是在体育、艺术、科技等非学科类领域，丰富学生的课余生活。”东北师范大学附属中学校长邵志豪代表认为，对校外培训监管的同时也要优化引导，培训机构应严格遵守国家对教师资格的基本认定，适时加强教育方法和理念的更新，提升教师业务水平。

　　推动学前教育普惠发展

　　从重视学前教育到办好学前教育，再到强化学前教育普惠发展。从幼有所育到“幼有优育”，人民群众对学前教育有了更多期待。

　　四川省教育厅副厅长蔡光洁委员带来了四川的一组数据：近3年新建改扩建公办园1179所，治理整改小区配套园872所；截至2022年，学前三年毛入园率达到92%，普惠性幼儿园覆盖率达到85.9%。

　　“乡村教育仍然是中国教育现代化建设的短板。”北京师范大学国家高端智库教育国情调查中心主任张志勇委员认为，我国教育整体上已经实现了从“有学上”向“上好学”的转变。在强调共同富裕、促进教育公平的今天，推进城乡教育一体化发展、补齐乡村教育“短板”变得更为迫切。

　　随着学前教育普及普惠率大幅提升，幼师队伍建设尤其是农村牧区幼师短缺问题值得关注。内蒙古师范大学民族学人类学学院教授纳日碧力戈委员呼吁，加大对乡村教师的支持力度，努力给农牧区幼儿特别是留守儿童提供温暖的学前教育环境。

　　（本报记者李家鼎、赵晓曦、张枨，人民网记者孙竞参与采写）


　　《 人民日报 》（ 2023年03月07日 05 版）

(责编：郝孟佳、李依环)

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