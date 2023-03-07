原标题：青少年应得到更多参与全过程人民民主的机会

今年全国两会，全国政协共青团和青联界别委员、团上海市委书记上官剑带来了一份《关于在全过程人民民主建设中进一步发挥青少年作用的提案》。“人民民主是社会主义的生命。我感到，应该帮助青少年一代从小建立对全过程人民民主重大理念的感知，为他们搭建参与其中的平台和渠道。”上官剑说。

记者注意到，在位于上海渔阳里的团中央机关旧址纪念馆里，有一个由团上海市委与上海市信访办共同设立的“人民建议征集中心”，青少年学生到渔阳里参观、学习时，可以直接咨询并通过线上线下方式“投递”自己的意见、建议。

上官剑介绍，这只是上海共青团构建的青少年参与全过程人民民主工作体系的一小部分。除了渔阳里这个市一级的、面向青少年的人民建议征集中心外，上海还有3个分别设置在市青联、市学联、市少工委的人民建议征集中心，16个设置在各个区级共青团的人民建议征集站，若干个设置在全市高校、青年中心，以及社区青年议事会、红领巾议事会的点位，“目前我们正在推进全市64所高校人民建议征集邮筒的全覆盖，从而推动形成市级中心-区级站-基层点的三级青年建议征集工作架构”。

有了方便的参与渠道，青少年的建议还需要“成果转化”。团上海市委与市人民建议征集办建立对接机制，定期报送转送青年的好建议、“金点子”。比如，上海市政府出台的《上海市青少年发展“十四五”规划》，就汇聚了一大批青少年的宝贵建议；再比如，在大上海保卫战中，有青年提出能不能主动去帮助居民代配药品、能不能加强对志愿者自身的安全防护等，团上海市委根据青年建议，发起了全市青联委员社区代配药行动、编制了《社区防疫青年志愿者岗位实务手册》，推动了建议的落地见效。

2019年11月，习近平总书记在上海市虹桥街道基层立法联系点考察时，第一次提出“人民民主是一种全过程的民主”的理念。上海各级团干部在推动青少年参与全过程人民民主的过程中，积累了3年多的经验。

“我感到还存在着一些不足。”上官剑说，在全过程人民民主建设中青少年作用发挥的制度化保障还不够健全；面向青少年开展全过程人民民主教育还不够系统；在全过程人民民主各环节、各领域吸纳青少年参与的渠道、载体还不够丰富。

为此，他在提案中建议：

一是进一步完善在全过程人民民主建设中发挥青少年作用的制度和政策体系。以纵深实施中长期青年发展规划为抓手，将在全过程人民民主建设中发挥青少年作用作为政策内容和重点指标予以体现，提供制度性和政策性保障。将全过程人民民主能力培养贯穿在青少年教育的各阶段。深化全国青少年模拟政协提案征集活动，引导青少年在亲身体验、亲身参与中感悟全过程人民民主。各级政协为青少年创造更多旁听会议、观摩协商、参与交流的实践机会。

二是进一步推进全过程人民民主建设吸纳青少年参与的机制建设。探索政协委员聘请青少年作为见习助理、搭建以青少年为工作力量的调研网络等机制。探索建立青少年智库人才协助政协委员机制，提高事关青少年发展提案的质量。推广“青年汇智团”等符合青年特点的协商民主实践载体建设，提升青少年政治参与能力。

三是推动基层创新在全过程人民民主建设中发挥青少年作用的方式和途径。对全过程人民民主各领域、各环节发挥青少年作用的方式和途径进行系统部署，探索基层青少年多渠道有序反映诉求、表达意见、提出建议的好办法。用好基层办事公开等制度，组织青少年有序参与基层民主实践。

(记者 王烨捷)

(责编：郝孟佳、李依环)