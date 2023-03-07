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上海交通大学党委书记杨振斌委员：

准确把握高等教育高质量发展要求

2023年03月07日08:27 | 来源：光明日报
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原标题：准确把握高等教育高质量发展要求

　　 【代表委员说】

　　 新时代新征程，高校要深刻认识党和国家赋予教育的重大使命和时代内涵，把握高等教育高质量发展要求，服务国家战略需求，为推进中国式现代化提供坚实保障。

　　 落实立德树人根本任务，努力培育时代新人。高校要解决好“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个根本问题，以构建完善的思想政治工作体系为着力点，统筹推进思想道德教育、文化知识教育和社会实践教育，不断提高学生思想理论水平、精神境界和文化素养，引导学生成长为有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。

　　 坚持以人民为中心，办好人民满意的教育。高校要坚持党的教育方针，坚守为党育人、为国育才，将人民满意作为教育发展的出发点和落脚点。始终贯彻“教育是国之大计、党之大计”理念，立足2035年建成教育强国的目标，紧紧围绕科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略中的重大战略需求和人才培养需要，加快构建高质量教育体系。

　　 强化德智体美劳“五育”融合发展，打造更高水平人才培养体系。高校要加强顶层设计，坚持以价值引领为主线，系统推进“五育”之间的相互贯穿、相互作用，促进“五育”之间的内在联动和协同发展。注重多维度多层面挖掘价值塑造的契合点和融入点，实现育人目标、育人方案、育人资源的统筹协调。坚持以制度为保障，以融合创新为载体，创建促进“五育”融合的评价机制，形成各具特色、“五育”共美的生动局面。

　　 （记者邓晖采访整理）

(责编：郝孟佳、李依环)

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