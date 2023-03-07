原标题：通过教育发展 促进共同富裕

【代表委员说】

共同富裕是中国特色社会主义的本质要求，也是一个长期的历史过程。党的二十大报告将推动“人的全面发展”与“全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”紧密联系在一起，作为到2035年基本实现社会主义现代化的重要目标。教育是提高人民综合素质、促进人的全面发展的重要途径，也是实现共同富裕、民族振兴、社会进步的重要基石，是对中华民族伟大复兴具有决定性意义的事业。当前，浙江正扎实推进高质量发展建设共同富裕示范区,教育对推动共同富裕、促进社会公平起着基础性作用。

今年政府工作报告提出，促进教育公平和质量提升。通过教育发展来促进共同富裕，最重要的就是要促进教育公平、提高教育质量。经过多年的改革发展，我国教育机会不断增加，优质教育资源大幅增长，但与巨大的人口规模和人民群众日益增长的美好生活需要相比，教育发展不平衡、不充分的现象还较为突出，不同的城乡、地区、学校享有优质教育资源的水平相差较大。要促进教育公平、提升教育质量，需要完善相关机制，让人们享有同等的受教育权利，通过以城带乡、以强校带弱校等多种方式，提升乡村教育水平，促进教育在区域、城乡、校际之间优质均衡发展。进一步发展高等教育事业，加大资源投入、改革办学体制机制，促进高等教育规模、结构、水平不断优化，加快人才培养，助力共同富裕。

（记者陈晨采访整理）

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