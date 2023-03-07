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中国工程院院士、北京工商大学校长孙宝国委员：

实现高等教育现代化要培养更多创新人才

2023年03月07日08:25 | 来源：光明日报
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原标题：实现高等教育现代化要培养更多创新人才

在人口规模巨大的背景下实现高等教育现代化，是一项艰巨性和复杂性前所未有的系统工程。新征程新起点，对标实施科教兴国、人才强国、创新驱动发展战略新要求，推动高等教育高质量发展，核心和根本是培养更多拔尖创新型人才。

作为高等教育的主力军，高校要紧紧围绕核心使命任务，为党育人，为国育才。

建设创新型人才培养体系。牢固树立人才培养中心地位，系统推动知识传授、能力培养与理想信念、价值理念、道德观念教育有机结合，加强课程思政建设。围绕经济社会发展需求，以一流专业建设和一流课程建设为牵引，不断深化教育教学改革。

建设高水平学科和科技创新体系。强化学科建设系统性，持续推进基础学科、新兴学科、交叉学科建设，特别是针对现实问题解决，培育形成若干符合经济发展需要和学科发展方向的学科生长点，推动学科和学校跻身世界先进水平。在聚焦国家重大战略与学术前沿上下功夫，瞄准攻克更多关键核心技术难题，实现基础理论、重大理论的创新突破。

建设高水平人力发展体系。全方位培养、引进、用好人才，精准引培一流师资。深化人才分类评价改革，健全人尽其才的体制机制。在这方面，北京工商大学坚持“商科做强、工科做精、工商融合、双轮驱动”内涵式发展道路，力争在工商融合、商科数字化转型的人才培养创新改革方面形成比较优势，切实为我国社会主义现代化建设事业培养更多优秀人才。

（记者晋浩天、崔兴毅采访整理）

(责编：郝孟佳、李依环)

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