原标题：中巴合作共建低碳和氢冶金实验室

2月25日，记者从中南大学获悉，该校教育基金会与巴西淡水河谷正式签约，获得来自淡水河谷捐赠的581万美元资金支持，新建“低碳和氢冶金实验室”。

淡水河谷为全球矿业巨头，拥有世界上储量最大的高品位铁矿石产品，在支持钢铁行业低碳发展方面具有得天独厚的优势。

中南大学是我国教育部直属全国重点大学，在矿业工程和冶金工程学科上，历史悠久，科技创新建树丰厚。

截至目前，淡水河谷与中南大学已建立了16年的产学研合作基础，为我国钢铁工业的可持续发展作出了重大贡献。双方的合作也得到了中国和巴西两国政府的高度关注。2021年11月9日，中巴两国科技部部长举行的会谈中，提出将淡水河谷与中南大学的科技合作纳入中巴标志性合作内容。此次，淡水河谷捐赠支持中南大学建设低碳和氢冶金实验室，则是该会谈的重大成果，也是两国科技国际合作的标志性事件。该实验室的建立，既可充分利用中南大学矿业与冶金学科的人才、技术、信息、成果优势，也可充分发挥淡水河谷的资源优势，构建互动融合、协同创新、资源共享、合作共赢的国际合作创新新模式，打造应对产业变化国际合作的样板。此外，通过产学研用协同以及多学科交叉融合，有望共建起国际一流的低碳与氢冶金协同创新成果转化基地，进一步促进我国钢铁产业的绿色高质量发展。

据悉，该低碳和氢冶金实验室总建筑面积为3300平方米，主要用于开展低碳和氢冶金相关研究，包括低碳烧结和球团、高效炼铁以及氢气利用等方面的研究。该实验室预计今年下半年投入使用，并向采矿和钢铁行业科研人员开放。未来，该实验室有望有力地推动低碳和氢冶金领域研究，并成为该研究领域的重要枢纽和人才高地，助力我国钢铁行业加速脱碳和绿色转型。（记者俞慧友）

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