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科普课堂开讲 颐和园启动学习雷锋志愿服务月

2023年03月06日09:05 | 来源：中国新闻网
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原标题：科普课堂开讲 颐和园启动学习雷锋志愿服务月

　　5日，颐和园学习雷锋志愿服务月启动。颐和园与西苑小学、北京一零一中、青龙桥义务指路队形成合力，将通过志愿讲解、文明引导、知识问答、科普课堂等活动，广泛传播志愿服务理念，让学雷锋活动融入日常。

　　图为公园志愿者为游客进行志愿服务。　徐婧 摄

　　当天上午，颐和园职工代表、西苑小学师生代表、北京一零一中师生代表、青龙桥义务指路队代表齐聚颐和园东宫门，共同向游客发出学雷锋倡议。

　　颐和园9个“首都学雷锋志愿服务站(岗)”结合岗位特点，开展志愿讲解、文明引导、秩序维护、咨询答疑、帮扶老幼等志愿服务，同时还通过发放宣传折页、张贴志愿胸贴、知识问答等形式开展游客宣传，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神。

　　图为颐和园耕织图科普教室的公益课堂。　徐婧 摄

　　据介绍，颐和园加强志愿服务保障和支持，与西苑小学、北京一零一中、青龙桥义务指路队形成合力，让学雷锋活动融入日常。此外，志愿服务月活动中，颐和园还将开展多种形式的公园志愿活动，包括文明游园、文明赏花、保护文物、爱护动物等引导活动，广泛传播志愿服务理念。

　　显微镜、培养箱、昆虫标本、自创教具……在颐和园耕织图科普教室，植保工程师李洁正在为20个亲子家庭讲授关于摇蚊知识与生物多样性的公益课。

　　当前正值颐和园内摇蚊集中羽化的高发期。摇蚊虽然不是卫生害虫，不传播疾病，但时常影响到游客的游园体验。除了做好本职的植物保护工作，李洁还希望借助专业知识，让社会了解摇蚊，消除对摇蚊的恐惧感。这件事她已经和同事持续15年。

　　图为植保工程师指导亲子家庭悬挂捕捉器。　徐婧 摄

　　课上，孩子们通过教具、图片与实物观察，了解摇蚊的生长环境、摇蚊与蚊子的生物学特点以及生物多样性等知识。课后，他们利用刚刚学到的“摇蚊具有白天趋色性、夜晚趋光性”的生物学知识，在李洁和同事的带领下组装起“昆虫信息素光源捕捉器”。为了防止游客在不知情的情况下误伤捕捉器，还将“摇蚊不叮人”的小贴士粘在捕捉器上。

　　李洁表示，通过科普活动，现在园内的许多游客都已经认识摇蚊这类昆虫，了解了相关知识。未来，此类科普工作还将继续下去，与游客共建生态文明公园。(记者 徐婧)

(责编：郝孟佳、李依环)

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