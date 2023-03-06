原标题：（两会声音）特教老师刘玲琍：期待更多元、灵活的助残就业创业普惠政策

第十四届全国人大代表，湖南省衡阳市特殊教育学校高级教师刘玲琍。 受访者供图

“鼓励扶持残疾人自主择业、自主创业，历来备受重视，这为残疾人解决就业、提高收入提供了重要保障，让许多残疾人实现自我价值。”全国人大代表、湖南省衡阳市特殊教育学校高级教师刘玲琍，从事特殊教育已有32年，始终相信“只要不放弃，残疾人也可以闯出一番天地”。

刘玲琍从业以来，一直致力于帮助听障儿童走出无声世界、融入大众生活。截至目前，她一共教了80多名学生，其中20多人考上了大学。学生们有的成了舞蹈演员、有的成了设计师、有的成了园艺师，还有2名学生毕业后回到特殊教育学校成了特教老师。

作为新一届全国人大代表，刘玲琍希望为残障人士发声，带着关于“推进特殊儿童融合教育发展”“优化残疾青年创业扶持政策”等建议来到北京。

中国现行鼓励残疾人个体就业的优惠政策主要有小额贴息贷款、行政和事业性收费减免、税收减免、一次性创业补贴、免费创业培训、经营场地和设备等的租用补贴等，各地在全国性政策基础上又有不同具体细则。近日，海南、浙江、上海等地就出台了完善残疾人就业创业的相关政策。

刘玲琍多方走访自主创业的残疾青年人时发现，仍存在创业扶持机制的不可持续运行、服务领域局限、职业康复体系滞后，以及残疾人就业培训信息不对称、单向传递、无法有效联通等问题。

“这些导致残疾人就业、创业需求得不到及时关注，培训需求无法满足。希望更加多元、灵活的普惠政策措施给予他们支持。”刘玲琍建议，结合现有扶持政策进一步健全服务机制，完善扶持功能，信息双向互通，及时准确捕捉残疾人就业创业需求。比如通过实名制调查，科学合理地按照调查结果配置培训项目；由政府及残联牵头，与企业建立联动机制，采取订单式上岗配置，保证有效上岗，同时积极开发孵化项目，为残疾人创业搭建平台。

残疾人就业不易，创业更难，资金问题就是一大阻碍。刘玲琍介绍，大多数残疾人依靠家庭支撑方能维持正常生活，能够提供创业资金支持的家庭更少之又少。现行政策对于残疾人创业有关的项目扶持强度较弱，资金规模小、补贴资金不足，无法有效解决资金问题，抑制了创业积极性。

刘玲琍建议，财政、民政部门在加大投入的同时精细划分扶持资金，采取专项专用，让扶持资金精准帮扶残疾人的就业创业需求。在银行贷款方面，也期待政府加强金融帮扶引导，携手银行建立方便快捷的特惠政策，使残疾人不再因贷款问题阻碍创业之路。

同时，刘玲琍呼吁社会各界加大宣传残疾人就业、创业成功典型，树立一批在社会上有影响的先进人物，利用榜样的力量引导和带动更多残疾人走上就业、创业道路。(记者 鲁毅)

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