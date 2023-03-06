原标题：真正的原始创新来自基础研究

【两会专访】

今年的政府工作报告提出“支持基础研究和应用基础研究”。中国科学院院士、复旦大学校长金力代表在接受本报记者专访时表示，随着新一轮科技革命和产业变革突飞猛进、科研范式发生深刻变革，基础研究、应用研究的线性接续关系已被逐步打破，对基础研究的认识，已成为制约基础研究发展的重要因素。

近年来，党和国家围绕基础研究，在科研、育人等方面不断凝聚共识，出台各类支持举措。在金力代表看来，基础研究通过解决科学问题，可能催生重大技术和应用；应用研究往往会触发重大的科学问题突破，进而可能从不同应用范例中归纳共性规律。

“我国在集成电路、人工智能等领域面临的‘卡脖子’问题，根本上是因为起引领支撑作用的基础研究还不足、核心科学问题有待进一步解决。一些目标面向世界科技前沿的基础研究，实际上并没有足够聚焦核心科学问题，而是在别人的框架下做跟踪型、验证型研究，无法转化为未来在该领域的自主突破和技术优势。一些面向应用导向的基础研究还没有真正围绕应用需求，解决不了实践问题。”谈及基础研究，金力代表说，“真正的原始创新来自基础研究，要夯实科技自立自强根基，实现全面超越，就要在自己家的院子种自己的树，这样才能源源不断结出自己的果子。”

金力代表强调，高水平研究型大学是基础研究的主力军、发动机、策源地。创建中国特色世界顶尖大学的任务，具体到科技创新，就是应扛起“切实加强基础研究、夯实科技自立自强根基”的重任。基础学科强基固本，是高校建好学科体系的重中之重，是孵化“从0到1”原创性成果的第一原动力。

在金力代表看来，随着中国科技的进步，高校和科研机构的条件越来越好，解决问题的能力越来越强，但是提出好问题的能力还远远不够，“我们要以‘提出好问题，解决好问题’为导向，在教师评价、学科建设等方面予以倾斜，鼓励研究者更多地投入原始创新”。

“比如现在常说的‘揭榜挂帅’，不光要解决‘谁来揭榜’的问题，首先要解决‘榜从哪里来’的问题，凝练高水平基础科学问题，引导大家做真正好的研究，才能持续提升基础研究整体效能。”金力代表介绍，2022年年底，复旦大学根据最新一轮一流学科编制方案，建设了首批20个学科学术发展中心，试图打造以学术共同体为单位的学科议事机制，为教师们搭建交流合作的平台，构建“融合创新”的长效机制。在上海市科委的支持下，复旦大学新近设立了“基础研究特区计划”，将通过项目资助管理模式与配套机制体制的创新，持续稳定支持具有探索精神和发展潜力的青年人才挑战最前沿的科学问题，探索交叉融合领域，冲击国际顶尖重大科学问题，营造鼓励潜心研究、长期攻关的科研环境。

在基础研究人才培养方面，金力代表说：“全力培养具有探索精神和原创能力的拔尖创新人才，加速形成以我为主且具有全球竞争力的开放创新生态，有力服务社会主义现代化强国建设，我们责无旁贷。”

（记者 颜维琦 任鹏）

(责编：郝孟佳、李依环)