原标题：加快推动高等教育高质量发展

【两会专访】

今年的政府工作报告指出，强化国家战略科技力量，实施一批科技创新重大项目，加强关键核心技术攻关。发挥好高校、科研院所作用，支持新型研发机构发展。北京大学党委书记郝平代表在接受本报记者专访时表示，高等教育是科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的重要结合点，在新征程上要着力推动高等教育高质量发展，切实发挥高校在实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略中的重要作用。

教育的根本任务是立德树人。郝平代表说：“北大确立了‘德才均备、体魄健全’的培养目标，紧紧抓住培养社会主义事业建设者和接班人这个根本，加强马克思主义学院教师队伍建设，开设了‘习近平新时代中国特色社会主义思想概论’和‘党的创新理论’等思政课，以及49门‘四史’课程，建设了286个思政实践课教育基地，讲好‘大思政课’，培育青年学生坚定理想信念。”

教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。郝平代表指出，北大着力创新育人模式，落实“强基计划”，开展数学英才班、物理卓越班、通用人工智能实验班等项目，启动计算机专业“101计划”，建设了19个基础学科拔尖学生培养基地，将基础学科优势转化为育人优势。面向民族复兴新征程，北大将坚持以学生成长成才为中心，推动基础学科与跨学科人才培养领跑式发展，着力培养创新型、复合型、高层次领军人才，全面提高人才自主培养质量。

高水平研究型大学是基础研究的主力军和重大科技突破的生力军。近年来，北大坚持“四个面向”，加强有组织科研，强化重点领域集中攻关，增强“从0到1”的原始创新能力，涌现出以云端融合系统的资源反射机制及高效互操作技术、数字视频编解码、原子钟、碳基集成电路、新结构微纳电子器件、激光加速器等为代表的重大原始创新成果和颠覆性技术。

郝平代表表示，北大将建立健全以服务国家战略为导向的团队组织管理模式，以基础学科、新工科、新医科等为关键抓手，持续加强基础研究，加快建设昌平新校区、怀密医学中心、多模态跨尺度生物医学成像设施等战略基地和重大科研平台，打通从基础到应用的全链条合作途径，努力成为产学研协同创新体系中的枢纽性节点，产出更多原创性、引领性、颠覆性的科技成果，切实发挥好国家战略科技力量作用。

人才是国之元气，是培养时代新人、创造前沿科技和先进思想文化的根基所在。大学作为人才荟萃的重要阵地，在我国建设世界重要人才中心和创新高地中要主动担当、积极作为。郝平代表介绍，党的十八大以来，北大以“人才战略年”为主题，加强教师队伍建设，加大人才引进力度，千方百计为国引才、为国聚才，引进了1000多名教学科研人员，45岁以下中青年教师占比90%。面向未来，北大将坚持把建设高素质教师队伍作为办学的基础工程，加快引进和培养一批战略科学家、学术大师，会聚一批基础扎实、潜质突出的青年人才，为源源不断培养堪当民族复兴重任的新时代好青年涵养人才源泉、夯实人才基石。

郝平代表表示，北京大学将始终心怀“国之大者”，坚持为党育人、为国育才，努力走出一条建设中国特色、世界一流大学的新路，为中国式现代化建设提供高等教育的新动能。

（记者 晋浩天）

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