原标题：就业服务如何更精准

【有呼有应】

最近，我收到一名扎根西部基层的选调生发来的信息：“感谢母校帮助我找到人生方向，让我能到祖国最需要的地方贡献青春与汗水，我一定撸起袖子加油干，不辜负大家的期待！”

大学生就业不仅关系改革发展稳定大局，更关系着千万家庭的幸福生活。从事高校就业指导工作，意味着要帮助毕业生们找准人生方向、找到满意的工作，我深感责任重大、使命光荣。

近年来，为了帮助毕业生顺利就业创业，山东大学建设了一批毕业生就业实习实践基地，举办了多种形式的线上线下校园招聘活动。为鼓励毕业生聚焦国家战略需求，将“小我”融入“大我”谋划人生，学校积极构建“思政+就业+实践”的校本化就业育人体系，遴选推广就业工作典型案例，树立优秀基层就业毕业生典型，为毕业生提供精准就业指导服务。

同时，我们也积极利用信息化手段，构建了“互联网+就业”智慧服务体系，实时精准向毕业生推送各类资源服务，实现了69项就业事项一网通办，被毕业生们评价为“有温度的就业”。

现在，各类招聘活动正在全面展开。我观察发现，当前毕业生的综合素质与用人单位需求的匹配度仍不够高，还有待进一步契合。今后，怎样提供更为全面、精准的指导与服务，帮助更多毕业生实现高质量充分就业？期待各界共同助力。

（记者赵秋丽、冯帆采访整理）

(责编：郝孟佳、李依环)