人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

就业服务如何更精准

讲述人：山东大学学生就业创业指导中心工作人员 宋博

2023年03月06日08:28 | 来源：光明日报
小字号

原标题：就业服务如何更精准

【有呼有应】

最近，我收到一名扎根西部基层的选调生发来的信息：“感谢母校帮助我找到人生方向，让我能到祖国最需要的地方贡献青春与汗水，我一定撸起袖子加油干，不辜负大家的期待！”

大学生就业不仅关系改革发展稳定大局，更关系着千万家庭的幸福生活。从事高校就业指导工作，意味着要帮助毕业生们找准人生方向、找到满意的工作，我深感责任重大、使命光荣。

近年来，为了帮助毕业生顺利就业创业，山东大学建设了一批毕业生就业实习实践基地，举办了多种形式的线上线下校园招聘活动。为鼓励毕业生聚焦国家战略需求，将“小我”融入“大我”谋划人生，学校积极构建“思政+就业+实践”的校本化就业育人体系，遴选推广就业工作典型案例，树立优秀基层就业毕业生典型，为毕业生提供精准就业指导服务。

同时，我们也积极利用信息化手段，构建了“互联网+就业”智慧服务体系，实时精准向毕业生推送各类资源服务，实现了69项就业事项一网通办，被毕业生们评价为“有温度的就业”。

现在，各类招聘活动正在全面展开。我观察发现，当前毕业生的综合素质与用人单位需求的匹配度仍不够高，还有待进一步契合。今后，怎样提供更为全面、精准的指导与服务，帮助更多毕业生实现高质量充分就业？期待各界共同助力。

（记者赵秋丽、冯帆采访整理）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部