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中国音乐学院原院长王黎光委员

扎根中国开展音乐教学

2023年03月06日08:25 | 来源：光明日报
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原标题：扎根中国开展音乐教学

【建真言 谋良策】

今年政府工作报告指出，推进高等教育创新。当前，中国音乐教育需要建立自己的教学法。新中国成立以来，中国的音乐教育模式受其他一些国家教育体系的影响很大，例如俄罗斯斯坦尼斯拉夫斯基艺术教育理念，匈牙利柯达伊、德国奥尔夫、瑞士达尔克罗兹音乐教学法等。我国许多音乐学校在建校（院）之初的教学理念和课程标准都是在“斯坦尼斯拉夫斯基”基础上建设起来的，综合类大学音乐教育学科也大多以“柯达伊、奥尔夫、达尔克罗兹”三大教学法为准绳。学习和借鉴其他国家优秀文化成果是必要的，但是必须牢牢扎根于中国大地，继承而不守旧，借鉴而不照搬，追赶而不追随。

中华文化博大精深，为我们吸收借鉴西方文化精髓、构建中国音乐教学法提供了坚实基础。中国的民歌与戏曲可谓千歌万曲唱不尽，异彩纷呈咏不绝。建议相关部门在组织编撰、资源整合、协调共建等方面充分调研，精准把脉，成立中国音乐教学法研究机构，顺应时代发展，探索建设“中华文化之标准，中国乐派之教育”的音乐教学法。

（记者刘江伟采访整理）

(责编：郝孟佳、李依环)

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