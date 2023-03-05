日前，国家老年大学成立活动在京举行。这是一所怎样的学校？对于老年群体终身学习有何意义？如何报名学习？记者采访了有关方面。

【什么是国家老年大学】

国家老年大学以国家开放大学办学体系为基础，承担老年教育教学、技能培训、文化传承、社会服务、科学研究和国际交流等任务，面向全国老年人开展线上线下相结合的教学活动。

同时，国家老年大学为全国各级各类老年大学提供资源共享、教学指导和公共服务，搭建全国老年教育资源共享和公共服务平台，在创新发展老年教育中发挥示范、带动、引领和辐射作用。

国家老年大学旨在促进老年人厚德修身、终身学习、主动健康、乐享生活、积极作为，不断满足老年人多样化学习需求，努力为实现老有所学、老有所乐、老有所为创造更好条件。

【为什么要成立国家老年大学】

筹建国家老年大学，是教育系统自觉服务国家战略，助力全民终身学习的学习型社会、学习型大国建设的具体行动。

2021年11月发布的《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》提出“扩大老年教育资源供给”“依托国家开放大学筹建国家老年大学，搭建全国老年教育资源共享和公共服务平台”。

去年11月，教育部办公厅发出通知，国家开放大学加挂国家老年大学牌子。

【国家老年大学提供哪些教育资源】

国家老年大学已初步建成全国老年教育公共服务平台，积极整合优质资源，汇聚了40.7万门、总计397.3万分钟老年教育课程资源，打造国家级老年教育资源库，为未来向全国老年教育机构推送优质资源提供保障。目前已有8000余名教师进入国家老年大学的师资库，围绕休闲娱乐、主动健康、技能提升和银发圆梦四个方向，提供形式丰富的老年教育服务。

据悉，截至2022年底，开放大学已有30所分部成立省级老年开放大学或专门机构，在基层设立超过5.5万个老年教育学习点。

【如何报名学习】

2023年春季学期，国家老年大学将开展线上线下相结合的教学活动。只要您年满50周岁，就可以在线上注册成为国家老年大学的学员。

线上，通过网址lndx.edu.cn，以及App、微信小程序等进入平台。

线下，在位于北京市海淀区的国家老年大学魏公村校区，2023年春季学期线下课程正在招生，由六大学院开设44门课程。报名通道于3月3日开启，将于3月20日开课。

收费方面，线上课程为免费。国家老年大学也正计划推出一系列惠民措施。（记者徐壮）

(责编：白宇、胡永秋)