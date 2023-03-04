在中国，雷锋是家喻户晓的全心全意为人民服务的楷模。60年前，毛泽东等老一辈革命家题词“向雷锋同志学习”。自此，每年的3月5日也成了中国的“学雷锋纪念日”。

连日来，位于雷锋家乡长沙望城区的雷锋纪念馆，迎来一批批中外青年参观、交流，深入地了解这位火了60年的“全民偶像”。在外国青年的眼中，雷锋精神无国界，深深地影响着每一个人。

“刚到中国时，经常听到大家说‘活雷锋’，这让我很好奇雷锋是谁。”来自长沙理工大学的阿富汗留学生萨利在长沙生活学习已有四年多。走街串巷时，他看到很多中国年轻人会戴雷锋帽，雷锋的头像还被印在杯子、T恤等文创品上。

“现在我知道了，雷锋精神代表着无私奉献和助人为乐，这种精神力量引领着我成为一名志愿者，同时也感染着我身边的人，一起互帮互助、共建美好社会。”因为经常参加学校周边社区的志愿服务，萨利被大家亲切称作“洋雷锋”。

同校的巴基斯坦留学生伊姆与萨利一样，也会积极参加公益活动。“中国正是因为有千千万万个雷锋，才有了日新月异的飞速发展和人们的幸福生活。”

已在长沙生活了16年的加拿大人马丁是个中国通。他对雷锋并不陌生，也深受雷锋助人为乐精神的感染。学中医、打太极的他，常常和中医协会、太极拳武术协会的同伴去做各类义工。在他看来，雷锋故乡长沙的志愿服务随处可见。

“我觉得雷锋是一个充满正能量的人，他是一个值得所有人学习的人。”马丁认为，无私、助人是一种美好的品德，可以通过做义工等形式传承下去。

来自德国的何墨凯2022来到长沙，接手了专为听障人士提供免费烘焙培训和就业机会的吧赫西点面包店。他经常在长沙地铁站看到雷锋形象的海报，知道雷锋是中国人的精神偶像。

何墨凯告诉记者，60年来中国人都把雷锋当作偶像，极其可贵。这背后一个重要的原因就是，雷锋是一个普通人，只要我们愿意，每个人都可以成为雷锋。雷锋精神没有国界，每个国家都会有这样的人，用自己的方式坚持做好事。

何墨凯说，自己会坚持把面包店办好，尽力帮助更多听障人士，让社会更多地认识与接纳残障群体。

据统计，截至目前，长沙雷锋志愿者注册人数达154万，志愿服务组织达5980家。对更多雷锋家乡人而言，学雷锋已经融入日常，成为一种精神追求。（记者 刘双双 鲁毅 徐志雄）

(责编：李依环、郝孟佳)