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浙江教育观察：艺考不再“易考” 艺考生何去何从？

2023年03月04日21:57 | 来源：中国新闻网
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艺术类本科招生考试渐渐落下帷幕，艺考不再“易考”，再次成为讨论的焦点。

日前，浙江省教育厅调整艺考招生方案，明确8个艺术类专业不再组织专业考试，依据高考文化课成绩择优录取。安排校考的专业，考生文化课成绩原则上达到浙江普通类一段线。

记者梳理发现，不止浙江，江苏、福建、湖北等省份也对艺考招生方案作出调整，提高对考生的文化成绩的要求。

艺考改革已是大势所趋，评论也呈两极分化，不过，赞成的占大多数。他们评论“苦绝望的文盲久矣”“艺术需要人才，但也需要扎实的文化修养”。

也有艺考生在网上“叫苦”，表示迷茫，认为精力被专业课占据，文化课还怎么提升？也有人表示，若不是文化课成绩不好，当初又怎么会选择艺考这条路？

艺考不再“易考”，艺考生该何去何从？

一位培训机构相关负责人表示，此次文化课加码，筛掉的是艺考群体中文化课成绩差、专业也不太行的考生。很多艺考生不是真正热爱艺术，而是想走高考捷径。高考本就是择优录取，专业课和文化课兼优，才符合人才培养标准。

浙江师范大学艺术学院教授黄钟军认为，艺考招生方案调整，是对艺术人才培养的重新审视和思考，也是考生重新认识自己的机会。“不是像很多人想的那样，分数低才去学艺术。对社会而言，我们需要高素质的编剧人才，对考生而言，只有热爱，未来才能更好地从事相关工作。”

黄钟军说，艺考生应该确实在某方面存在优势和潜能。学生和家长要从各个角度衡量，如果确实条件不理想，没必要盲目或以功利贪巧的心态，挤进艺术类招生考试。

若仍想走艺考这条路，还是要摆正心态，提高文化课成绩。他认为，此次改革对于真正想从事艺术专业的学生来说，反而是福音、是好事情，很多带着功利目的的考生会审慎报考。

杭州师范大学艺术教育研究院教授诸葛沂表示，艺术与文化课并不是相对立的，更没有高下之分。作为艺术生，不是说文化课成绩一定要名列前茅，但基础一定要打好。专注专业课学习，不是文化课成绩不好的借口。

“作为演员、主持人，逻辑和语言表达能力不行，如何表达自己的观点？作为美术生，理解能力不好，如何根据命题创作？”他表示，文化课成绩，也是考生综合能力的一部分。

事实上，记者观察到，招生方案调整的，不仅是文化课的成绩，还有艺考生的专业素养。

如美术与设计类专业省级统考，以前素描、色彩、速写三科分数按一定比例折算，总分100分，改革后总分300分。对原先占比最小的速写，考试要求更高了，考生需针对文字命题、图像素材进行创作，而非最初的采写、默写和临写图片。

诸葛沂说，这对艺考生的能力要求更高了，考察的是美术生的生活观察、艺术鉴赏和创新能力。但如今很多艺考培训班讲究的，还是1.0版本的“熟能生巧”。

他表示，ChatGPT横空出世，AI绘画日渐成熟。可以预见，在未来，没有创造力、创新能力的行业都会被淘汰。“艺术是需要想象力、创新力的。”

在记者看来，艺考招生改革，规范的不仅是艺考招生秩序，或许会对未来的艺术教育产生影响，改变艺术的评价机制。艺术不是一个独立的领域。我们需要的不仅是一个匠人，而是重实践、理性思考、有独特观点、复合型的创新人才。（记者 童笑雨）

(责编：李依环、郝孟佳)

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