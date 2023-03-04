原标题：武汉:打造具有全国影响力的科技创新中心

2月17日，武汉东湖高新区新型电子元器件及设备制造创新型产业集群被确定为国家创新型产业集群。2月20日，武汉光谷公布2023年大科学装置建设计划，一年内建成运行2个、开工建设3个、立项实施2个。这是湖北省武汉市发力科技创新的缩影。

武汉地处长江经济带发展和中部地区崛起两大国家战略的交汇点，科教资源丰富，拥有高校90所、在校大学生近130万人、国家级创新平台149个，各类人才总和304.29万。2022年4月，武汉获批建设具有全国影响力的科技创新中心，成为国家批准建设的第五个科技创新中心。

勇担使命，武汉积极主动服务国家重大战略，奋力打造创新涌动的新时代英雄城市，努力把科技创新“关键变量”转化为高质量发展“最大增量”，为实现高水平科技自立自强作出武汉贡献。

2022年，武汉坚持把创新驱动发展作为城市发展的主导战略，积极融入国家战略科技力量布局，支持高校“双一流”建设，大力推进各类科创平台建设，加强关键核心技术攻关。国家实验室建设实现“零”的突破，净增高新技术企业超过3000家、总数突破1.2万家，高新技术产业增加值占比超过27%，科技创新蓄势突破，动能转换进程加快，更多科技力量、创新元素融入工业领域。

1月29日，武汉市举行全市科技创新大会暨武汉具有全国影响力的科技创新中心建设推进会，高规格聚焦科技创新，明确将举全市之力深入推进武汉具有全国影响力的科技创新中心建设。会上，武汉市发布《2023年武汉市科技创新工作要点》，明确将以“揭榜挂帅”的方式实施10个科技重大专项，开展关键核心技术攻关，单个项目最高支持3000万元。

加强科技创新投入和人才培养。武汉基金将设立30亿元天使基金、加快打造原始创新策源地。设立10亿元规模专项基金，加快推动科技领军型企业开展核心关键技术攻关，带动技术进步和产业升级。设立10亿元人才发展基金，不断释放人才创新潜能。持续在科研成果转化、科技自立自强、科技产业人才培育上发力。

2023年，围绕科技创新这一关键词，武汉制定一系列目标，包括高新技术企业突破13000家、科技型中小企业评价入库9000家、高新技术产业增加值增长11.5%以上、培育支持科技领军人才100人。推动东湖科学城加速建设，并加强与武汉新城规划衔接。

当下，武汉正全力以赴创造有利于科技创新的体制机制和工作生活环境，加快打造创新活力迸发、创新热潮涌动的新时代英雄城市。

数据来源：中共武汉市委宣传部

《 人民日报 》（ 2023年03月04日 15 版）

(责编：李依环、郝孟佳)