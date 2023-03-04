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“我要像您一样坚强”

——从一位盲童写给张桂梅的信说起

2023年03月04日09:06 | 来源：光明日报
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原标题：“我要像您一样坚强”

　　 “亲爱的张桂梅妈妈，请您允许我这样称呼您，来圆一个我埋在心里、12年没有说出来的梦想。

　　 从福利院来到学校，同学们说，妈妈是温暖的，总带着甜甜的味道。我开心地想，原来，妈妈就是老师的模样。

　　 今天，老师说，您用脚步丈量了山村的贫困，您用双臂托起孩子的希望。我想，您忍着病痛、坚持把孩子送出大山的行动，就是妈妈的模样……”

　　 这是云南省昆明市盲哑学校12岁的盲人学生官宝明在手摸盲文、朗诵自己写的一封信，他的信写给“时代楷模”、华坪县女子高级中学校长张桂梅。

　　 5月15日，在第32个全国助残日到来之际，在昆明市盲哑学校开展的云南省2022年“护苗联盟 绿书签进校园”活动现场，随着盲人学生现场钢琴伴奏，盲哑学生们用手语分享了《张桂梅》一书片段。官宝明是一位孤儿，双目失明，在福利院长大，7岁来到昆明市盲哑学校读书，现在是五年级学生，和身边的许多盲哑孩子一样接受义务教育，只是他们必须用手指去触摸盲文书本，用心灵去感知外面的世界。

　　 尽管学习、生活上的困难重重，官宝明和同学们都有一颗稚嫩却很坚强的心。正如官宝明在给张桂梅老师的信中所写：“虽然我看不到您，可我要像您一样坚强，在漆黑的世界里去寻觅光亮，向着音乐的殿堂飞翔；我要像您一样坚强，向着天空勇敢地挺起脊梁；我要像您一样坚强，把自己变成照亮别人的火光！”

　　 官宝明的信表达了全校424位残障学生的心声。让现场所有人感动不已、热泪盈眶。

　　 “天之大，唯有你的爱是完美无瑕……”六年级盲人女学生张志娟独唱《天之大》的天籁之音，温暖着全校残障同学的心。

　　 中科院昆明植物研究所植物学家、植物绘画家曾孝濂先生，中国男子盲人足球队队长魏建森、云南省盲协副主席周兴松也来到现场，和部分盲哑学生代表一起交流分享“我和我的梦想”，用亲身经历向孩子们诠释“奋斗是青春最亮丽的底色”的真谛。83岁的曾孝濂一生从事生物科学绘画，先后参与绘制《中国植物志》等50余册植物学专著。魏建森、周兴松都是盲人，都是昆明市盲哑学校的优秀校友，魏建森曾率队夺得盲人足球世界杯第三名和亚锦赛冠军，周兴松钻研推拿按摩技术、目前已成为“全国金牌按摩师”。

　　 官宝明同学的信引起了全校同学们的强烈共鸣。张桂梅、曾孝濂、魏建森、周兴松等榜样的力量以及他们的坚持和信仰，更深深激励着同学们。同学们纷纷比画着手语，表达了自己对坚持和梦想的理解。

　　 听障学生李俊茹说：“我到学校时，一句话都不会说，老师一直在耐心教我们，使我读到了初三，这就是坚持的过程！”

　　 “坚持就是要从头做到尾，不能放弃！”官宝明说。

　　 孩子们在倾诉着自己的感受，虽然看不见世界的精彩，或者听不到百鸟的鸣叫，可他们却坚持不懈地探索着、感知着这个世界。

　　 （记者 张 勇）

(责编：郝孟佳、李依环)

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