原标题：推动“双减”，让孩子乐享素质教育

受访者供图

今年，我再次当选全国人大代表，作为连任三届的全国人大代表，我感到肩上的责任更重了。

人大代表人民选，人大代表为人民。作为来自教育领域的人大代表，我特别关注教育领域的热点、难点、痛点问题。

“孩子们不是在上补习班就是在上补习班的路上，人人学奥数，睡眠、运动严重不足……”在广泛深入全国20余省市对各地学生、教师、家长的调研中，我看到、听到、感受到最多的就是校外培训机构带来的群体性焦虑。以牺牲孩子们身心健康为代价的过度教育现象，让我忧心不已。2018年，我提出《关于规范教育培训机构管理，切实减轻中小学生课外负担的建议》，引起社会高度关注。同年，国务院办公厅印发《关于规范校外培训机构发展的意见》，多部门联合印发《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》，教育部印发《关于做好2018年普通中小学招生入学工作的通知》等文件。

针对文件落地过程中的具体问题，我又于2019年、2021年再次提出加快落实治理校外培训机构的建议。

2021年，中共中央、国务院印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（以下简称“双减”）。“双减”政策自出台以来，加强了对校外培训机构的治理力度，回应和解决中小学生负担重的问题，有力促进了教育生态改良。这使我倍感振奋。

我认为，全国人大代表一方面要反映群众关心的问题，另一方面也要立足本职岗位，做出样板，做出成效，为党和国家的教育方针政策有效落地提出切实可行的具体建议。

我带领重庆谢家湾学校教师坚持发展素质教育，以“红梅花儿开 朵朵放光彩”为主题推进学校文化建设，赋予红岩精神教育新内涵，让红岩精神焕发时代新光彩。同时，我们以学习方式变革为载体，深化教育教学综合改革，优化学习生态，探索出学校低负担高质量素质教育育人模式。该育人模式荣获第三届中国质量奖，学校减负提质办学实践被教育部评为全国优秀工作案例，重庆谢家湾学校经验在重庆市“双减”工作会上作为优秀经验被介绍。过去五年来，我们进一步在行业内发挥示范引领作用，通过转制为九年一贯制、谢家湾教育集团和名校长工作室带动等，不断拓展减负提质育人经验在更高学段、更广范围的实践路径。

2022年3月8日，在十三届全国人大五次会议第二场“代表通道”上，我结合办学30年最真切的感受，提出了我对素质教育的观点，如“真正的素质教育不怕科学的考试”“教育就是要有因材施教的策略和有教无类的情怀”等。

每年闭会期间，我履职的脚步也没有停下。过去五年里，我进行了50余场两会精神宣讲。我和谢家湾学校教师、全国范围内60余位名校长工作室成员校长及其所在学校教师等共同讨论教育问题。

作为连任代表，今年我将继续关注事关孩子们健康成长的焦点、难点、痛点问题，继续履职尽责，为中国式现代化进程中的教育高质量发展贡献力量。

刘希娅 全国人大代表，谢家湾教育集团党委书记、总校长，重庆谢家湾学校党委书记

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