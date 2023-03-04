原标题：这个平台服务师生不打烊

2022年3月28日，国家智慧教育公共服务平台正式上线。

这是一个综合集成的总平台，一期项目包括国家中小学智慧教育平台、国家职业教育智慧教育平台、国家高等教育智慧教育平台、国家24365大学生就业服务平台四个子平台。2022年7月8日，国家智慧教育平台2.0版启动上线。

教育部党组书记、部长怀进鹏指出，2022年，我国全面实施国家教育数字化战略行动，提出联结为先、内容为本、合作为要，按照“应用为王、服务至上、简洁高效、安全运行”的原则，把诸多典型应用、资源内容等“珍珠”串成“项链”——这就是国家智慧教育公共服务平台。

该平台释放数字技术对教育高质量发展的放大、叠加、倍增、持续溢出效应。上线近一年来，国家智慧教育公共服务平台访问总量超过67亿次，已成为世界最大的教育资源库。

“我们把资源数据中心和提供公共服务结合起来，为教育教学、学校教育管理和教育改革研究提供有力支撑。”怀进鹏表示。

教育部科学技术与信息化司司长雷朝滋介绍，目前，国家智慧教育公共服务平台聚焦学生学习、教师教学、学校治理、社会赋能、教育改革创新等五大核心功能，持续更新迭代，构建起“三平台、一大厅、一专题、一专区”的格局，为广大师生提供优质资源和政务服务。

具体来说，数字教育资源方面，该平台以基础教育、职业教育、高等教育为“三横”体现全面覆盖，以德育、智育、体美劳育为“三纵”体现“五育并举”，构建“三横三纵”的数字教育资源供给格局。同时，国家智慧教育公共服务平台上线“学习二十大云课堂”“树人课堂”等7个专题，构建云上思政大课堂，汇集了基础教育课程资源4.4万节、职业教育在线精品课6628门、高等教育优质课程2.7万门。政务服务方面，国家智慧教育公共服务平台建成服务大厅，提供包括就业服务、考试服务、学籍学历、留学服务等方面的26项政务服务，累计共享就业岗位1370万个，提供了永不打烊的大学生就业服务，累计办理政务服务超过3000万次，让数据多跑路、师生少跑腿。另外，该平台接入了15个整省试点智慧教育平台，有效拓展了平台覆盖范围，不断完善以数字技术扩大优质资源覆盖面的有效机制。

雷朝滋细数如今教育的几大转变。教育的主要矛盾已经从满足人民群众“有学上”转向“上好学”；教育的发展已经从扩大规模转为提高质量为主的内涵发展；经济社会转型发展对人才培养的要求已经从一般的掌握知识技能转向更加注重创造创新能力；而信息科技的迅猛发展提供了颠覆传统方式的多种可能性，教育实现全面数字化转型已成为必然趋势。

“数字教育是数字中国建设的重要组成部分，也是实现教育高质量发展的必由之路，将为教育系统带来重大影响，推动教育思想理念创新、模式变革、流程再造和生态重塑。”雷朝滋表示，要从教育改革发展的高度去谋划教育数字化，以教育数字化支撑引领教育现代化。教育部将持续推进国家教育数字化战略行动，不断升级完善国家智慧教育公共服务平台，构建国家教育数字化大数据中心，在“助学、助教、助管、助研”上持续发力，不断推动教育数字转型、智能升级、融合创新，加快建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国。(记者 张盖伦)

(责编：郝孟佳、李依环)