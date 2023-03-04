原标题：让技能大师成为全社会追捧的明星

周颖峰是广西柳工机械股份有限公司的一名数控车工高级技师。作为新当选的全国人大代表，周颖峰表示他更关注的是在传统制造业转型升级过程中，一线的产业工人如何跟上时代步伐，为中国先进制造业发展贡献智慧和力量。图为2月14日在广西柳工机械股份有限公司的生产车间内，周颖峰（右）给徒弟讲解数控设备操作细节。 新华社记者 曹祎铭摄

2017年，杨登辉代表中国参加第44届世界技能大赛，夺得数控铣项目金牌，并获国家最佳选手奖。作为全国人大代表，杨登辉一直关注技工教育、技能人才等内容。图为2月14日在广东省机械技师学院模具工程项目集训基地，杨登辉（右）为实习学生讲解不同刀头的作用。新华社记者 邓华摄

全国人大代表傅国涛，是一名技术工人和国家级技能大师工作室带头人。他建议：“培养技能人才要从青少年抓起，在全社会营造尊重劳动、崇尚技能的文化氛围，让技能大师、大国工匠、技能专家成为社会追捧的明星。”

中国式现代化，是十四亿人的现代化，艰巨复杂，前所未有，这要求更多劳动者成为技能人才，实现“人口红利”向“技能红利”跃升。技能人才是支撑中国制造，实现高质量发展的关键力量；壮大技能人才队伍，任务迫切，潜力巨大。

近年来，我们欣慰地看到，五一国际劳动节、职业教育活动周、世界青年技能日的宣传活动越发热闹，“中华技术大奖”“全国技术能手”“大国工匠年度人物”“全国五一劳动奖章”等奖项表彰力度持续加大，展现技能人才风采的宣传片、纪录片、短视频和影视剧不断增多。

但也要看到：社会上对蓝领的刻板印象仍未彻底破除，“重学历、轻技能”的观念仍未扭转。进一步提高蓝领社会地位，打造技能人才的美好形象，是新时代的强烈呼唤。

笔者认为，目前媒体常见的技能人才宣传报道，应着力更新形式，进一步可视化、沉浸化、年轻化。

去年底的世界技能大赛中，中国获21枚金牌，蝉联第一。一名“00后”职校学生“刮腻子”“涂大白”夺得首金。消息引起热议。许多人第一次知道，如何抹灰让墙壁边角挺直，表面净白光滑，是一门精深的学问。网友感慨：怪不得高级技术工人从来都是短缺的，钻研一门手艺，比扎堆去当白领更精彩、更潇洒。

“刮腻子金牌”的故事教育青少年：一门手艺足以发达，外加学校教的化学、数学、美术知识，如虎添翼，人生道路会越走越顺。

这一轮热议启发我们：高技能人才的宣传大有文章可做，推陈出新，就能“破圈”，吸引更多普通人关注。

青少年是形成人生观和职业观的关键时期，可感、可亲、可敬的榜样非常重要。尤其是我们文艺作品和影视剧，应让更多技能人才成为主角，着力弘扬“劳动光荣、技能宝贵、创造伟大”的时代品格，展现“人人皆可成才、人人尽展其才”的理想境界。在这一方面，目前的实践还难以尽如人意，比如很少看到以蓝领为主角的影视剧。

就像傅国涛代表建议的，一定要让技能人才成为全社会追捧的明星。应加速营造崇尚技能的文化氛围，借助榜样力量潜移默化，将“三百六十行，行行出状元”内蕴于心，共同奔赴“人人出彩、技能强国”的美好明天。(高 博)

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