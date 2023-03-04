人民网记者何旭 李栋

原标题：洪伟委员：构建学校、家庭、社会协同育人体系

全国政协委员洪伟。受访者供图

“学校、家庭、社会协同育人体系是全面建设高质量教育体系的重要组成。”全国政协委员洪伟表示，课后服务存在的诸多难题亟需学校、家庭、社会合力破解，不断提升课后服务质量，形成校内、校外课后服务联动良好格局。

洪伟谈到，随着国家一系列重要决策部署的出台，各地在实践中一定程度上解决了学校、家庭、社会协同育人过程中存在的体系零散、落实表面、合力弱化等问题。“学校逐渐意识到要在协同育人中发挥主导作用，凝聚多方力量开展教育活动。”

如何处理好教学资源的有限性与家长服务需求最大化之间的矛盾？洪伟表示，各地中小学积极开展课后服务活动，有效缓解了“三点半”难题。“学校作为课后服务的主要供给方，提供了大量的优质课程，但也面临着有限的教学资源与家长服务需求日益提高之间的矛盾。”为此，洪伟建议从教师的“时间困境”、学生的“空间困境”、社会参与的“机制困境”入手，三方形成合力，实现教学的高质量发展。

在洪伟看来，课后服务既是教育问题，也是家庭问题和社会问题。校、家、社协同开展课后服务活动是破解上述困境的一个有效路径。洪伟建议，遵循“请进来、走出去”的原则，既鼓励各级各类校外活动场所挖掘师资力量、研发相关课程，又要充分利用地缘优势，发挥组织优势，鼓励社会各界热心人士就近参与，提供“家门口的课后服务”。

此外，探索“学生举手，校、家、社应答”的机制，针对学生的课后学习需求，通过建立“校外课后服务地图”“课后服务社会资源白名单”等形式，让学校、家庭、社会整体参与进来，以不断提升课后服务质量，拓宽学生知识面。

(责编：郝孟佳、李依环)