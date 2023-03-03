人民网北京3月3日电 （记者李依环）日前，第三届农业科技发展战略智库论坛暨农业强国建设战略研讨会在中国农业大学举行。本届论坛主题为“促进农业科技自立自强 支撑引领农业强国建设”，来自国家相关部委、国家农业科技发展战略智库联盟、涉农高校及科研机构的领导专家参加研讨。

中国农业大学校长、国家农业科技发展战略智库联盟理事长孙其信在致辞中谈到，农业强国建设是全面建设社会主义现代化国家的根基，中国式现代化农业强国必须是农业强、农村美、农民富“三位一体”的农业农村现代化。中国农业大学作为农业高校的排头兵，始终坚持以立德树人为根本，强农兴农为己任。面向未来，学校将推出系列举措，专项深入研究推进中国式农业强国建设的重大战略课题。

“本次论坛以‘促进农业科技自立自强 支撑引领农业强国建设’为主题，充分体现了智库联盟主动服务国家战略，推动创新驱动发展的责任担当。”农业农村部科技教育司司长周云龙表示，智库联盟成立以来，围绕黑土地科技战略，推进盐碱地科技创新等领域开展了一系列战略、规划、政策研究。希望未来继续立足国家使命，坚持需求导向和问题导向，瞄准农业强国建设目标，充分发挥优势和特色，基于精准的数据支撑和系统的推理，开展更加深入地分析研究。

教育部科学技术与信息化司副司长张国辉对智库联盟的未来发展提出两点期待：一是继续发挥智库联盟农业科技战略研究与决策咨询的作用，持续开展涉农科技领域的趋势分析、技术预测、战略规划等工作，力争成为国内一流、国际知名的专业化农业科技发展战略高端智库联合体；二是进一步强化农业领域国家战略人才的培养，要聚焦农业科技创新重大需求和重大战略任务，为全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化提供人才支撑。

论坛上， 中国工程院院士康绍忠作了题为《藏粮于水 藏水于技——发展高水效农业，保障国家食物安全》的报告，中国工程院院士张福锁作了题为《农业绿色发展：从理念到行动》的报告，国家发展和改革委员会产业经济与技术经济研究所副所长姜长云作了题为《世界农业强国的共同特征与中国的农业强国建设》的报告，华中农业大学校长李召虎做了题为《发挥农业高校“两军”作用 服务农业强国建设》的报告，中国农业大学讲席教授、全球食物经济与政策研究院院长樊胜根作了题为《从国际视野看中国农业强国》的报告。

当天，国家农业科技发展战略智库联盟2022年度农业科技战略研究十大进展正式发布：一是提出了中国式粮食安全“路径模式”与新时代粮食安全的新理念；二是提出统筹可持续提升粮食产能的八大战略路径；三是提出了贯彻大食物观的五个原则和六大路径；四是探讨了中国式农业农村现代化基本特征；五是提出了世界农业强国普遍特征及中国农业强国建设战略路径；六是提出了实施国家生物种业四大先导行动建议；七是提出耕地保护与农业水资源可持续发展若干建议；八是深入分析我国农业科技创新体制机制改革热点问题；九是分析“两山”理论与乡村产业生态化、生态产业化的指导意义；十是首次研究发布省域农业科技现代化指数（2020）评估报告。

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