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“梅花时节又逢君”：东南大学开辟沉浸式文化“第二课堂”

2023年03月03日08:46 | 来源：中国新闻网
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原标题：“梅花时节又逢君”：东南大学开辟沉浸式文化“第二课堂”

　　航拍印象梅庵，大片梅花盛开，灿若云霞。　泱波　摄

　　学一段悠扬的昆曲、听一听诗词咏唱、嗅一嗅沁人的花香、拍张美美的汉服照……3月2日，东南大学举办首季“印象梅庵”活动，推出“梅花时节又逢君”文化雅集课堂，邀约学生、家长和校友代表走进位于九龙湖校区印象梅庵的“第二课堂”，感受传统文化之美。

　　3月2日，东南大学举办首季“印象梅庵”活动，推出“梅花时节又逢君”文化雅集课堂。　泱波 摄

　　漫步在印象梅庵，大片梅花盛开，灿若云霞。另一边，一堂生动的沉浸式文化雅集课堂正在进行。课堂上，人们积极参与到古琴演奏与昆曲唱腔课、书法、绘画等多个互动环节中，感受不同风格文化的碰撞、互鉴、融合。

　　东南大学开辟沉浸式文化“第二课堂”。　泱波 摄

　　“我们的课堂，尤其是过去‘一言堂’式的教学亟待改变。对很多年轻人来说，传统文化‘敬而远之’。我们要用新的方式来解读传统文化，比如今天这种通过互动的方式，让同学们沉浸式体验，参与到作品角色表演中的课堂，这也是教学方式改革的一个重要路径。”东南大学人文学院副教授张天来说。

　　2022年，在东南大学迎接建校120周年之际，在该校党委宣传部策划指导下，建筑学院副教授韩晓峰带领十余位学生历时半月，完成了梅庵在九龙湖新校区的临摹建造，并取名为印象梅庵。

　　一堂生动的沉浸式文化雅集课堂正在进行。　泱波 摄

　　始建于1916年的梅庵，位于东南大学四牌楼校区西北角，原是为纪念两江师范学堂校长，著名的教育家、美术家、书法家李瑞清(号梅庵)而建。1933年，梅庵由茅屋改建为砖混结构平房，这栋中西合璧式的建筑一直保存至今，现为南京市文物保护单位。

　　学生参与到书法、绘画等多个互动环节中，感受不同风格文化的碰撞、互鉴、融合。　泱波 摄

　　据介绍，印象梅庵建筑设计源于梅庵，又结合当代建筑材料，进行了艺术再加工。其整体建筑以1923年时的梅庵为原型，根据历史照片和相关历史资料，主体结构为传统木构梁架，屋顶覆盖茅草，呈现为典型的“三开间四坡顶加四坡顶门廊”的传统厅堂式建筑。(徐珊珊)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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