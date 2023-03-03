原标题：第八届中国杭州大学生创业大赛吸引全球4655个项目参与

会议现场。 杭州市人力社保局供图

3月2日，记者从第八届中国杭州大学生创业大赛组委会在杭州召开的工作推进会上获悉，自去年12月1日正式启动至报名截止，该大赛共吸引了全球1047所高校的4655个项目报名参赛，参赛高校数、项目数同比上届增长127.11%、24.37%，再创历史新高。

第八届中国杭州大学生创业大赛由杭州市人民政府主办，杭州市人力社保局等18家市直单位和赛区政府共同承办。记者了解到，此次大赛参赛项目较以往呈现出多个特点，如项目覆盖区域广，此次参赛项目中长三角城市项目2078个，占比44.64%，同比增长38.72%；还有来自哈佛大学、斯坦福大学、剑桥大学等多个世界名校的159个海外留学生创业项目参赛。

与此同时，此次参赛项目层次质量高，北京大学、清华大学等C9及“双一流”高校项目915个，占比19.66%，同比增长91.82%；硕士及以上学历项目团队947个，占比20.34%，同比增长58.10%。

在项目产业分布方面，现代服务业赛组1481个项目，占比31.82%；智能物联、高端装备、生物医药赛组1147个项目，占比24.64%；乡村振兴赛组759个项目，占比16.31%。

为激发在校大学生的创新创业热情，进一步鼓励和扶持初创项目，大赛首次明确800强、400强、100强项目中在校生创业项目入围比例不低于1/3，以政府引导扶持，培养造就“大众创业、万众创新”的主力军。

在具体扶持方面，本届大赛在给予最高100万元落地资助、最高10万元经营场所补贴和各赛区叠加扶持政策的基础上，进一步拓宽市场资源扶持渠道，甄选8家投融资机构，首次设立杭州大创企业战略合作天使基金，为获奖项目开辟投融资通道和投资尽职调查，扶持初创企业站稳脚跟，实现多方共赢。

此次大赛还在复赛400强项目产生后，同步启动“创业服务季”落地服务活动，为创业项目提供创业空间对接、政策交流等线上对接服务。(张煜欢)

(责编：郝孟佳、孙竞)