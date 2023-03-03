本报记者 喻思南

福建省南平市顺昌县大历镇的竹荪种植业远近闻名，近日晴天较多，该镇乡村振兴发展中心科技特派员高允旺及时提醒菇农：“要想菌丝长得好，就得多浇水、勤喷灌。”

春季开学，学生视力和屈光度的普查很重要。这些天，陕西省西安市中心医院眼科主任杜兆江带领同事加班加点：“统计结果将尽快反馈给学校。”

高允旺和杜兆江共同的身份是科技志愿者。3月1日起，以“传承雷锋精神 科技志愿在行动”为主题的科技志愿服务周活动在全国开展，从田间地头、校园社区到生产车间，处处可见科技工作者学雷锋的身影。

科技志愿服务项目各具特色、丰富多样

上世纪90年代，大历镇发展竹荪种植。由于缺乏技术指导，产量低、效益不好。当时在乡镇经管站工作的高允旺看在眼里、急在心里。他开始学习、研究竹荪种植，很快成为行家里手。

“学技术就是想帮助农民致富。”他申请当科技特派员，一顶草帽、一把喷枪、一身农用服，哪里有需要，他便去哪里。他为农户答疑解惑，开办“产销超市”会客室，提供技术、营销信息等服务……

高允旺牵头组建的农民科普志愿者服务队，除为顺昌本地和周边县市的农户提供技术支撑，还深入江西、浙江等地，至今已累计在50多万亩农田上推广新技术。

作为以科技志愿服务乡村振兴的新探索，“科技小院”由高校教师担任首席专家、硕士研究生为主力军，把实验室搬进农田。

四川省凉山彝族自治州布拖县能够脱贫摘帽，马铃薯“科技小院”功劳不小。这个小院繁育出良种种薯、种苗，还建成三级种薯繁育生产体系和马铃薯生产、加工体系。

据不完全统计，目前全国有475个“科技小院”，2000多名教师和研究生扎根乡村生产一线，开展科技志愿服务活动6000多场，受益农民达100万人次。

几年前，风景秀丽的浙江省金华市浦江县薛家村发展乡村旅游，不料蚊虫骚扰成为难题。

“让村民掌握科学的方法，就可以大规模控制住蚊虫。”经过实地考察调研，浙江省疾病预防控制中心党委委员陈恩富找到了好办法。2016年以来，省疾病预防控制中心建立了“生态无蚊村”志愿服务项目和科技志愿服务团队。他们与当地疾控中心和村民志愿者一起努力，基本实现了人居环境的无蚊化。

短短几年，该村集体经济年收入就超过300万元。如今，“生态无蚊村”志愿服务延伸到浙江、湖南的农村地区，受益村民超过16万人。

科技志愿服务，科技为民是价值底色。走进工厂一线提供数字经济发展咨询，设计“双碳”科普画册……围绕经济发展和民生需求，各具特色的科技志愿服务项目丰富多样。

志愿服务融入日常、化作经常

最近，王韬忙着推出一部专门关注少年儿童心理和生理健康的科普杂志。他是上海市同济医院急诊创伤救治中心主任，2014年，因纪录片《急诊室故事》而被大众熟知。

“医生除了出门诊、做手术，还有其他途径帮助更多人吗？”经过精心准备，王韬投入科技志愿事业，创建了公众号“大医小护”和“达医晓护”网站，与医护人员一起，利用业余时间做运维，每日推送。相关内容同步于人民网、中国网等，全网累计阅读量超过10亿人次。

2014年7月至2015年7月在非洲做医疗援助时，杜兆江真切感受到：健康用眼、提高全民科学素养非常重要。回国后，他开始写科普文章。为吸引更多同行参与科技志愿服务，2018年，杜兆江发起成立西安市中心医院眼健康科技志愿服务队，深入社区、学校、贫困山区，一边义诊一边科普，为部分困难患者实施免费手术。

教学、科研之余，再从事科技志愿服务，杜兆江的休息时间少了，但他感到很充实。

不论学科大小、不管专业冷热，投身科技志愿成为越来越多科技工作者的自觉行动。“中国制冷学会与生产发展关系密切，未来，将加强与其他学科专家的合作，在更多领域发挥志愿者的力量。”中国制冷学会科普部主任李晋灏说。

志愿服务队伍不断壮大

2015年9月，成都大熊猫繁育研究基地成立了科普志愿者团队。基地主管向波介绍，成立之初，志愿者以在校大学生为主，后来不少从事大熊猫研究的科研人员加入，现有100多名志愿者。

“我们不只激发了青少年对科学探索的热情，还培育了地方科技志愿队伍。”中国飞天梦科技志愿团贵州省总队队长李晶告诉记者，该志愿团是在中国科协指导下成立的一支新时代科技志愿服务队伍，“中国飞天梦—科普万里行”是志愿团重要的品牌活动之一。 通过三届“中国飞天梦—科普万里行”活动，在沿途建立“中国飞天梦志愿团（省）总队”和“中国飞天梦志愿团（市）支队”，目前全国已累计建立86支志愿服务队伍，发展科技志愿者4.3万多人。

浙江省杭州市上城区小营街道小营巷社区的小营巷，是著名科学家钱学森童年居住的地方。为更好传播科学家精神，2012年，小营巷社区成立“营”火虫志愿服务队。

“10多年间，我们从4名场馆宣讲员发展到超过2000人的志愿服务队。”小营街道党工委委员张璐介绍，2022年，依托钱学森故居资源，小营街道组建了一支主要由中小学生构成的宣讲队。

截至2022年底，在中国科技志愿服务信息平台注册的科技志愿者超过400万人，注册的科技志愿组织达8.6万个。

《 人民日报 》（ 2023年03月03日 10 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)