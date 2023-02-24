小记者们进行采访活动。北京市密云区教委供图

“宣布一个好消息：我们被北京市少工委评为‘优秀校园记者站’啦！”日前，北京市密云区滨河学校大队辅导员聂拥军兴奋地对校园记者站的小记者们说。近期，密云区第一小学、滨河学校、西田各庄镇中心小学等6所学校被评为“北京市红领巾通讯社优秀校园记者站”。

据北京市密云区教委介绍，截至目前，全区共29所学校开设“红领巾通讯社”记者站。近年来，区教委组织开展的“学习党员做先锋 百年血脉永传承”“寻访先锋”等小记者采访活动，为队员提供了展示自我、发光发亮的平台。小记者们也在活动中得到了锻炼与成长，记者站成为了孩子们成长的“加油站”。

红通社密云区滨河学校校园记者站组织小记者进课堂、进基地，通过网络学习、线下采访，大力宣传报道校园中、家庭里、社会上的好人好事，弘扬正能量。仅在2022年，记者站“荷声嘹亮”宣传美篇已经有22万人次的阅读量，20余篇由小记者采写的原创作品获得国家级、省市级媒体刊发。小记者的口语表达、写作能力得到极大的提升。

北京市密云区第一小学小记者站是学校的特色项目。近两年，学校的几个大型活动，都有小记者的身影。在运动会、艺术节、科技节等重大活动中，小记者们采访优秀少先队员、采访垃圾分类小达人，从同龄人的身上发现优秀品质，并进行宣传，使更多的队员受到感染，进而学习他人身上的优秀品质。在校外，小记者们采访先锋人物，寻访密云水库建设者，了解密云人的淳朴、能干。

“作为密云人，我们会更加爱自己的家乡，我们要发扬密云人无私奉献，吃苦耐劳的精神，立志长大将家乡建设的更美丽。”小记者们说。

“红通社是培养小记者的摇篮，更是锻炼综合素质人才的平台。”密云区第二小学德育主任王玉如说。密云二小红通社记者站成立于2010年，学校聘请密云人民广播电台主持人、北京电影学院研究生及一线退休高级记者等专业人士到校担任小记者的培训辅导员，提升小记者的专业素养。

该校记者站多次组织小记者外出采访。他们活跃在社区居委会，采访基层党员；他们走访密云先锋，深入了解区域社会经济发展；他们专访市、区党代会代表、人大代表、政协委员和区政府公务员，探讨未来发展方向和任务。小记者通过采访增长了见识，开阔了眼界。

“每学年我们都要更新‘田小人才库’，做好校园记者站小记者信息存档，充分发挥人才库资源作用，提升小记者综合素养，让乡村少年拥有人生出彩的机会。”密云镇西田各庄镇中心小学副书记朱怀斌介绍说。学校校报开办“志·爱”少年光荣榜、“智·爱”教师先锋岗、“挚·爱”家长故事汇三个栏目，小记者们积极寻找采访对象，制定采访提纲，总结采访内容，并进行拍照和视频制作，既发挥了他们的特长，又锻炼了小记者们的综合能力。

“区教育工委、区少工委将进一步发挥各校级记者站和小记者的辐射引领优势，打造‘实地采访+分享活动+队报传播’自主教育模式，持续擦亮‘小记者大视野’品牌。让小记者们在一次次策划、一场场采访、一篇篇稿件中，用他们自己的声音讲述身边的故事，以身边先锋楷模为榜样，立志向、修品行、练本领、促成长。”北京市密云区委教育团工委书记吕萌说。（记者李依环）

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