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“中文老师为我打开了新世界的大门”（来华留学生讲中国故事）

张弘毅
2023年02月17日08:56 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　回望我的中文学习之路，正是我的中文启蒙老师吴群彬为我打开了新世界的大门。也正是因为吴老师，我才一直坚持学习中文，尤其是每当我想放弃时，都是吴老师在鼓励我。

　　我学中文的经历，像坐过山车一样，起伏不平；也像钻进一片密林，常常看不清前路。我的中文名字是张弘毅，是吴老师为我起的，希望我能以坚韧不拔的精神来学中文。

　　如今，我是云南师范大学汉语国际教育专业的一名博士生。有这样的成绩，都是吴老师的功劳。我也曾当过本土中文教师，吴老师的言传身教让我明白，当一个好老师，不仅要传授知识，还要鼓励学生往前走。

　　我和吴老师的故事得从2013年说起。那年，我工作的银行开始裁员。在担心被裁员的忐忑中，我的工作满足感逐渐降低，便想另找出路。每天上班，我都会路过尼日利亚纳姆迪·阿齐克韦大学孔子学院，便想进去看看。在孔子学院，我遇到了吴老师，只是当时的我连“你好”这两个字都不会说。在和吴老师交谈的过程中，我告诉他我的经历，他听得很认真。了解情况之后，吴老师建议我可以考虑学中文，会对未来有帮助。吴老师的这番话，让我对未来有了不一样的期待。当月月底，我递交了辞职信，开始到孔子学院学习中文。

　　我至今记得辞职那天的情景，先是很兴奋，觉得终于不用在早晨赶着时间去上班了。随着工作时攒的钱花完了，我负担不起汽油费，便由开车到学校改为坐车。那一刻，我也明白，苦日子来了。辞职时，很多人觉得我不理智，辞掉了那么好的工作。在生活困难时，我也曾犹豫过、沮丧过，常常问自己，30多岁辞职学习中文是否值得。

　　每当我觉得特别困难坚持不下去时，吴老师就给我打气，父亲也鼓励我。经过一段时间的努力学习，我通过了汉语水平考试（HSK）4级，并在吴老师的帮助下找到一份跟中文相关的工作。但一直受疾病困扰的父亲病情恶化，我再次辞职照顾父亲。

　　当HSK5级考试时间临近时，吴老师希望我能参加这次考试。虽然我犹豫不决，但吴老师鼓励我，通不过也没关系。我终于鼓起勇气参加了考试，考试费用都由吴老师垫付，对老师的感谢没法用言语表达。因复习的时间不长，我的成绩刚过HSK5级及格线。吴老师又给我打气，告诉我自学通过5级已经非常不容易，并让我继续加油。

　　在学中文之前，我本科读的专业是电子与电气工程，后来到银行工作，无论专业还是工作都不是我喜欢的。转学中文时，我也曾对未来的前途感到迷茫，随着时间推移，发现终于遇到了自己喜欢的领域。学了一段中文后，我申请到河北师范大学读书，那段时光美好又难忘。之后，我又申请到云南师范大学攻读博士学位，现在正在读博士三年级。

　　我写下这些经历，是想告诉吴老师，正是他将我领进中文世界，让我的人生变得美好和宽广，也让我的未来充满希望，我永远都感谢他。我希望他看到这篇文章，希望有更多的人知道有这么好的老师。我最想告诉吴老师的是，他在我身上付出的努力有了收获。我希望将来也能像他对待我一样，对待我的学生。

　　（作者系云南师范大学尼日利亚留学生）

(责编：孙竞、熊旭)

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