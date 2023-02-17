本报记者 史志鹏

在安徽省芜湖市繁昌区数字经济产业园直播间里，招聘主播和企业代表正进行云端送岗直播招聘。

肖本祥摄（人民视觉）

“公司管吃住吗？”“企业待遇如何？”……某直播间内，一条条求职者发出的弹幕刷过。与传统直播间不同，这个直播间不“带货”，只“带岗”。开年来，各地开展“花式”招聘，不少用人企业通过直播带岗等线上方式招聘，吸引众多求职者咨询应聘。

企业与求职者精准对接

“在这里，员工可以得到各方面培训，掌握职业技能，提升工作能力。工作之余我们还设有休闲谈心室、健身运动室……”河北省人社厅日前组织的直播带岗网络招聘活动中，一家公司的介绍引起了河北东方学院应届毕业生高洁的关注。

当天下午，学物联网工程专业的高洁向该公司的信息技术岗投了简历，第二天就接到了面试通知。一番竞争过后，高洁很快就收到了录用通知，她开心地说：“从‘云’上找到心仪的工作，是送给自己最好的礼物。”

去年4月，人社部印发《关于加强企业招聘用工服务的通知》，提出要推广运用直播带岗、远程面试等新型招聘对接模式。作为防疫期间应急之举的直播带岗，如今已成为各地推动就业的常态举措。

近日，江西省宜春市就业创业服务中心的工作人员通过直播镜头，带着求职者“身临其境”般走进企业。当地某新能源企业招聘专员罗先生认为，这种“沉浸式”探企、“全景式”招工方式新颖，大家有问题可随时互动，求职者能更直观全面地了解企业。

直播带岗为啥流行？首都经济贸易大学劳动经济学院副教授、中国新就业形态研究中心主任张成刚认为，很重要的一个原因在于它变“求职跑腿”为“简历点投”，帮助企业与求职者精准对接，提高了匹配效率，降低了企业招聘成本和劳动者求职成本。

“带岗”主播成“香饽饽”

“没夜班，地点在沈阳铁西”“岗位链接在12号”……辽宁省沈阳市人力资源服务产业园内近日的招聘会上，一名“带岗”主播正忙着推荐。

一手牵着企业，一手连着求职者。直播带岗火了后，“带岗”主播成了“香饽饽”。来自安徽某科技公司的赵媛媛2021年进入主播行业，众多商品从她的直播间销往各地。如今，她的身份没变，吆喝的东西变了。

“直播时，我先假设自己如果是求职者，会关心哪些方面，这样一些看似不起眼的地方，可能都会引起大家关注。”谈到能帮助更多人找到合适的工作，赵媛媛认为此次转型很有意义。

兰州财经大学法学专业的王阿静去年借助直播招聘，毕业后入职一家律所。在她记忆中，面对自己的提问，“带岗”主播答复很快很清楚。王阿静口中的主播正是当地人社局局长。她说，政府搭台、局长供岗，心里踏实、值得信赖。

云南省昭通市巧家县大寨镇小寨村村民朱万祥年初看了该县人社局局长的直播后，决定到江苏一家汽车企业工作。直播中，既有岗位要求、工资待遇、工作环境等内容介绍，也有上海、江苏、广东等地相关企业的视频和图片展示。

“每次直播前都会备足功课，了解招聘企业的具体情况，学习与求职者沟通互动的技巧。”某地人社局局长坦言，为让更多人找到称心工作，也是“拼了”。

让求职者放心应聘

直播带岗好处多，但也有一些方面需要完善。个别企业提供的岗位信息真假难辨，还有的口头约定难以落地。这些问题若不解决，会影响人们对直播带岗的热情与积极性。

记者了解到，对于直播带岗，不少人担心“夸大岗位优势和待遇”“呈现的企业情况不够全面”“投递简历后个人信息缺乏保护”等问题。

业内人士指出，直播带岗仍处于发展初期，需充分吸纳公众意见，不断改进技术手段与运作方式，提供更靠谱服务，让求职者放心上“云”。

“直播带岗必须遵守相关法律规定及社会公序良俗。”山西省社科院副研究员薛平认为，相关部门有必要规范引导、做好监管，服务机构或平台要加强对企业信息的核实。

对求职者而言，享受线上便捷的同时，也要做“有心人”。上海新沪律师事务所律师刘红说，尽量不把直播中了解到的企业情况作为唯一参考，尽可能通过多种渠道求证和进一步了解。

“虽说是直播带岗，但企业与劳动者之间的权利义务，仍以双方签订的劳动合同内容为准。”刘红建议，尽快订立劳动合同、不留空白条款，并确认企业的承诺是否落实在合同中，必要时可对企业在直播中给出的信息截图保存。

(责编：孙竞、熊旭)