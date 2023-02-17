本报记者 贾平凡

图为新秀武术学校学员在新加坡孙中山故居晚晴园做新年演出后留影。

图为胡刚（左一）迎接在文莱夺得亚洲青少年锦标赛冠军的学员王丽苓（中）。

春节刚过，新加坡青少年文化艺术中心主席胡刚就迫不及待地忙活起来了。他和团队成员正在积极筹备第五届新加坡国际武术文化艺术节。此前，受新冠疫情影响，原本两年一届的新加坡国际武术文化艺术节延迟至今年举办。现在，又能举办线下武术文化交流活动，胡刚和团队成员干劲十足。

自2007年旅居新加坡以来，学武出身的胡刚就一直没离开过武术圈儿。成为新秀武术学校总教练、带领学生参加各大国际武术赛事、担任新加坡教育部青少年武术队首任武术教练、创办新加坡国际武术文化交流中心、组织新加坡国际武术文化节、担任缅甸国家武术队技术顾问……16年来，他为弘扬中华武术文化奔走不歇，为促进国际武术文化交流积极牵线搭桥。他坦言，做自己喜欢的事情，快乐而充实。以下是他的自述。

成为武术教练

我是安徽人。9岁时，因为父母常年在外务工，我被送到全日制武术学校读书，师从中国武术名家徐淑贞。2年后，我经过层层选拔，进入安徽省合肥市武术队，接受系统训练，正式成为一名职业武术运动员。那几年，对我而言，比赛和拿奖就是生活的全部。2000年，我凭借所获奖项和优异成绩，顺利考入沈阳体育学院，主修民族传统体育和教育学。大学毕业后，我到安徽一所高校任教。

2007年，机缘巧合下，我到新加坡新秀武术学校帮一位师姐代课。闲暇之余，我到处逛，慢慢爱上了新加坡的生活环境。新加坡是华人聚集的地方，也是一个国际化程度很高的城市国家。在新加坡，中华文化根基深厚，热爱武术的人很多。于是，我决定接受新秀武术学校邀请，正式成为该校武术总教练。

自己学武术是一回事，教人学武术是另外一回事。大部分学员都是零基础。随着学校规模不断扩大，我研究并制定了一套规范化教学流程：教授武术礼仪、培养学员对武术的兴趣、督促学员练好武术基本功、根据标准对学员学习划级、积极引导天赋出众的学员往职业武术运动员方向发展。

三种手型、五种主要步法、四种直摆性腿法、四种击响性腿法、三种申曲性腿法、两种扫转性腿法、五种跳跃……练习武术基本功是枯燥而艰难的，需要发自内心的热爱和锲而不舍的坚持。因此，在教学过程中，因材施教和鼓励教育必不可少。我认为，武术文化的核心是积极向上和乐观自信，有助于培养学生迎难而上的意志力。

在学生和家长的口口相传之下，新秀武术学校的名气越来越大，吸引了更多人前来学习武术。2007年，新秀武术学校仅有一所校舍，8名学生。现在，学校拥有14名职业武术教练，40余所校舍。这些年，我所教学生多次代表新加坡，参加亚运会、世界武术锦标赛、亚洲武术锦标赛及东南亚运动会武术比赛等国际赛事，并获得各项大奖。

推广武术文化

2012年，我回国探亲，专程拜访恩师徐淑贞。当时，徐淑贞老师已年届八旬，依然心心念念中国武术的世界推广。这次拜访让我非常感动。为了不负恩师的殷殷嘱托，我在2013年组织了首届新加坡国际武术文化节，邀请安徽省的武术名家到新加坡进行武术展演。但遗憾的是，徐淑贞老师因为摔伤了腿而无法前来参加活动。

随后，我又于2015年、2017年和2019年连续组织了三届国际武术文化节活动。2020年，新冠疫情暴发，国际武术文化节活动被迫停办，但我们与世界各国武术爱好者的线上交流活动一直没有中断。此前的四届国际武术文化节活动累计吸引100多个国家及地区的上万人次参与，成为新加坡的文化体育赛事品牌。活动得到了新加坡教育部、新加坡文化社区体育部、中国驻新加坡大使馆、新加坡中国文化中心以及缅甸、马来西亚、印尼、文莱等东南亚国家武术协会和武术团体的大力支持。我们的活动不但在新加坡产生了广泛的社会影响，还在世界武术同仁和东南亚青少年等群体中引发关注。

每届国际武术文化节，我们都尝试创新活动安排，增强服务意识，扩大活动受众面，比如，请武打电影明星助阵、邀请世界各国武术冠军进行展演、将武术比赛分为专业组和非专业组、聘请一线武术大师担任赛事专业裁判、开设名家讲坛等。为了更好体现传承武术文化的意愿，我将新加坡国际武术文化交流中心改名为新加坡青少年文化艺术中心。

新加坡国际武术文化节的使命是积极推广武术运动，为世界各地武术爱好者搭建交流切磋的平台，增进世界各国武术爱好者之间的友谊。

现在，我和团队正在筹备即将于今年8月举办的第五届新加坡国际武术文化节。作为疫情发生以来首次举办的国际武术文化节，我们希望做一些别出心裁的尝试：一是邀请参加活动的各国运动员和新加坡文旅达人拍摄各自家乡的视频，评选出优秀作品，在爱奇艺、抖音和快手等平台推广；二是增加科技含量，选择参加活动国家的一处文化遗产，请科大讯飞做成AR视频，增强人们了解和保护世界文化遗产的意识；三是增加活动内容，比如书法、舞蹈、中国古典乐器演奏等，将国际武术文化节打造成中华文化嘉年华。

最近，新加坡青少年文化艺术中心和各个国家武术协会、团体、学校之间合作交流逐渐恢复正常。未来，我们与中国、缅甸、马来西亚、印尼、加拿大、美国、德国、菲律宾等国武术协会的合作将重新提上议事日程。我们一定要把推广中华武术文化的工作进行到底！

(责编：孙竞、熊旭)