王 坚 黄淑婷

图为植树活动现场。

南沙区政府供图

“3年前来到广州南沙，就感觉这里绿树成荫、空气清新。3年后，作为‘新南沙人’参加这次植树活动，我很高兴能用实际行动做绿化山川、绿化城市、绿化乡村的参与者、践行者。”在南沙产业园管理局任职的澳门青年刘延鑫近日参加“绿美广东青年先行”义务植树活动后说。

此次活动由共青团广东省委员会主办，在广州南沙湿地景区二期公益林鹭营地举行，吸引了港澳青年代表、青年志愿者代表等300人参与。

广东省青联委员、跳水奥运冠军大满贯谢思埸，广东省学联执行主席、在粤港生陈童等6名青年代表共同为“青年林”揭牌。

活动现场，在南沙湿地公园相关工作人员的讲解以及演示下，粤港澳各界青年代表多人搭档、分工明确、相互配合，搬苗、扶苗、培土、修坑、浇水，每道工序有条不紊、配合默契，栽下一棵棵异木棉。

此次活动共植下100株异木棉，未来在专业机构的护理管理下，预计明年春秋两季开花。

“今天自己有幸作为青年志愿者代表参加义务植树活动，更深感守护天蓝地绿水清的责任在我们每一个人。”来自广州市南沙区供电局的郑欣表示，生态文明建设是系统工程，该局长期以来一直坚持走绿色低碳环保发展之路，通过技术创新为国家生态文明建设贡献绿色能量。

“俗话说人养山水、山水养人，粤港澳同望一片天、同饮一江水、同踏一片土。”在南沙产业园管理局任职的香港青年洪逸曦表示，如今越来越多港澳青年在南沙这片沃土中得到滋养和成长，他们也要挥洒青春汗水培育参天大树，用青春让绿色成为南沙的永久底色。

共青团广州市南沙区委员会表示，下一步，他们将紧扣《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》任务要求，结合广东省、广州市政府工作报告部署安排，发挥志愿服务南沙模式优势，以志愿服务深入组织动员广大青年参与植树护绿和生态文明建设，为南沙高质量发展提供强有力的生态支撑。

(责编：孙竞、熊旭)