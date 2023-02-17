前不久，内蒙古自治区锡林郭勒盟在全区率先启动职业牧民职称评定工作，并在阿巴嘎旗开展试点工作。近日，阿巴嘎旗顺利完成职业牧民初级职称评审工作，通过筛选，第一批41名牧民获得初级职业牧民职称，这也是全区第一批获此殊荣的牧民。

阿巴嘎旗查干淖尔镇巴彦宝拉格嘎查牧民浩毕斯哈拉图是嘎查的养牛大户。2019年，他家取得自治区家庭牧场认定证书，这次经过专业人员考核评审，被评上“职业牧民职称”。“牧户有家庭牧场和奶食品作坊营业执照，也参加了各类的培训，符合我们的新型职业牧民初级考核评审。”阿巴嘎旗农科局高级兽医师巴乙拉图说。“作为第一批申报职业农牧民职称的牧民，我很荣幸，这是对我养殖工作的认可，也能激励我更努力学习，提升养殖技能和养殖水平。”浩毕斯哈拉图高兴地说。

阿巴嘎旗查干淖尔镇乌日根温都日勒嘎查的桑斯尔是一位90后牧民，大学毕业后返乡放牧，将数字视频监控系统、智能畜牧管理技术与传统养牧相结合，效果十分显著。今年，桑斯尔报名参加了职称评选。“目前，我报的是初级职称，未来还想努力评上中级和高级职称。”他告诉记者。

2022年底，锡林郭勒盟出台了《职业农牧民职称评审试点工作方案（试行）》，启动职业牧民职称评定工作，职业农牧民职称评定划分为养殖、加工和服务三个类别，设立初级、中级和高级，符合多个专业条件的农牧民，可申请一证多专业和一人多证。

锡林郭勒盟职业农牧民职称评定创新评价机制，结合农牧民技术人员工作特点、成长规律，对参评人员的学历、论文等均不作要求，重点考察实际操作能力，把参评对象所从事的产业规模及经济效益、科技推广应用能力作为主要评价依据，把实地考核、现场演示作为主要评价手段，使评价结果更加客观、公正。

启动职业农牧民职称评定工作，是锡林郭勒盟推进乡村振兴战略中人才振兴的一项重要制度创新。阿巴嘎旗相关负责人介绍，通过职称评审试点工作的探索，力求到2024年形成相对成熟的职业牧民职称评审制度，充分发挥职业牧民职称评审的正向激励作用，促进牧区人才与本地区畜牧业融合发展。（记者高平、王潇）

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