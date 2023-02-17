近日，兰州交通大学2022级学生施朱宜有了新身份，她刚刚获聘为家乡甘肃省兰州市皋兰县石洞镇城北社区团支部副书记（兼职）。施朱宜向来热心公益，2022年暑期，她在皋兰县疫情防控一线驻守了2个月，表现积极，受到了广泛认可。2月14日获聘以来，她一直琢磨着自己能为社区做点儿啥。

聘任在校大学生担任镇团委及村（社区）团组织兼职副书记是共青团皋兰县委的一次创新实践。“疫情防控期间，很多返乡大学生和准大学生踊跃参与抗疫志愿服务，也给家乡建设贡献了很多智慧，给我们留下了深刻印象。”在共青团皋兰县委书记陈玉秀看来，在校大学生点子多、思路活，对一些具体工作的开展有启发意义。

“那么，能否让这些优秀在校大学生继续参与家乡建设？”陈玉秀的提议得到广泛响应。在开会讨论和反复评估后，共青团皋兰县委决定选拔皋兰籍在校大学生担任镇团委及村（社区）团组织兼职副书记。

1月9日，共青团皋兰县委对外公布了具体的选拔要求：选拔对象为皋兰籍全日制在校大学生和研究生，年满18周岁，户籍地或家庭常住地在皋兰县，政治面貌为中共党员（含中共预备党员）或共青团员。选拔公告发布后仅4天时间就有126名在校大学生提交了报名申请。

根据报名情况，共青团皋兰县委联合县委组织部等单位，通过资格审查、到岗实践、工作鉴定、答辩等环节，最终为选拔出的41名表现优异的大学生颁发聘用证书。这些入选者来自中国地质大学、云南大学、陕西师范大学等高校，其中有相当一部分为大一新生。

据了解，入选者兼职时间为2023年1月至12月，聘用期满后结合表现和意愿可续聘。其间，他们将以线上线下相结合的方式，参与乡村振兴多个领域的社会实践，在就读地开展皋兰县文化旅游、就业创业和人才引进等政策宣介，为高校毕业生和皋兰县用人单位牵线搭桥，并帮助皋兰县对接开展校地（企）合作等。兼职期满后，表现优秀者将获得荣誉证书，同时在各级团内评优选先中予以优先推荐。（记者 宋喜群 王冰雅 通讯员 张鹏伟）

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