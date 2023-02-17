本报记者 申少铁

当前，各地中小学全面开学复课，孩子们开启了紧张的线下学习。新学期，新起点，但广大家长也开始担心孩子用眼过度，发生近视或近视加深。

近视是一个公共卫生问题，近视防控需要多方努力。早在2018年，国家卫健委等8部门联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》，明确了多个方面的责任。经过多年的工作推进，我国形成了“政府主导，部门协作，医技支撑，学校主体，学生中心，家庭协同，社会聚力”的儿童青少年近视防控模式。

近年来，教育部、国家卫健委、国家体育总局等15个部门联合推动各地区各学校和社会各方面共同实施儿童青少年近视防控光明行动。教育部体卫艺司副司长、一级巡视员刘培俊介绍，通过采取一系列措施，儿童青少年近视防控取得阶段性成效，总体实现国家防控的目标。数据显示，2018年全国儿童青少年总体近视率为53.6%，到2019年下降到50.2%，2020年较2018年下降了0.9个百分点。

新冠疫情发生以来，学生居家上网课、使用电子屏幕时间更多了，近视的发生率又有所回升，近视防控任重而道远。新学期，爱眼护眼知识应成为开学重要一课。国家儿童医学中心、北京儿童医院眼科主任医师李莉对此进行了科普。

孩子出现哪些表现要警惕近视？看东西离得很近，比如看电视、读书或者使用电子产品的时候眼睛距离很近，写作业时弯腰弓背；喜欢眯眼、皱眉、歪头、仰头看东西，经常拉扯眼角、揉眼睛，频繁眨眼；写作业时写字不整齐，或者变得脾气暴躁，甚至厌学等。

孩子出现上述信号，可能出现了近视，建议家长带孩子到正规医院或视光机构进行眼部检查，主要包括视力、眼底、眼轴、屈光度数等，排除眼部器质性病变和假性近视。一旦孩子被确诊为真性近视，应积极配合眼科医生进行矫正，同时也要做好近视防控工作，防止近视加深。

应该如何预防孩子近视？

保证每天2小时的户外活动。最有效的近视预防手段莫过于户外活动。阳光下的户外活动可以有效提高眼部多巴胺的含量，增加脉络膜厚度，抑制眼轴增长，控制近视的发展。因此最好在阳光充足的时候进行户外运动。

控制用眼的时间和距离。在保证每天2小时户外活动的基础上，3—6岁孩子每天使用电子产品不要超过1小时，每次不要超过15分钟。如果要看动画片，最好使用电视、投影仪等，保证合适的视屏距离。手机屏幕小，尽量不接触。使用投影仪的时候，要注意屏幕的分辨率。有效的对比敏感度可以让孩子视物更加清楚并减轻疲劳。创造良好的阅读环境，不在昏暗的环境下，长时间、近距离用眼。

近距离用眼后要注意远眺。每近距离用眼20分钟，远眺6米远的地方至少20秒。根据孩子的用眼情况，不一定要拘泥于20秒这个时间，可以适当增加远眺时间。

保持正确的读写姿势。督促孩子做到3个“一”：眼离书本一尺（≥33厘米），胸离桌边一拳（6—8厘米），手指离笔尖一寸（约3厘米）；不要躺着、侧卧或者在移动的车厢看书、看手机。

保持合理饮食和充足的睡眠。睡眠不足可能从内分泌、神经、免疫等不同途径影响眼睛，从而降低用眼舒适度，导致孩子视力下降。所以，在让孩子摄入充足营养的同时，保证充足的睡眠也同等重要。

《 人民日报 》（ 2023年02月17日 12 版）

(责编：胡永秋、白宇)