本报记者 叶 子

近日，多地学校迎来春季新学期，并开展形式多样的“开学第一课”活动。图为2月13日，宁夏育才中学学生在食堂悬挂的“光盘行动”横幅前就餐。

新华社记者 王 鹏摄

2月15日，在湖南省怀化市通道侗族自治县礼雅小学，学生戴着“兔头”手工作品进入操场。

粟勇主摄（人民视觉）

2月6日，安徽省淮北市第三实验小学，学生们领到新课本。

万善朝摄（新华社发）

2月13日，天津市和平区第五幼儿园的小朋友在学习手工制作。

新华社记者 赵子硕摄

明媚春天如约而至、琅琅书声如约响起。最近一段时间，全国各地陆续开学，许多学校准备了花式报到方式，精心设计“第一堂课”，创新安排文体课程，致力于为学生们打造多姿多彩的校园生活。

这个春天，是对新冠病毒感染实施“乙类乙管”后的第一个开学季。开学返校事关近3亿师生的生活、学习和工作，社会普遍关心，各界广泛关注。网友表示，一年之计在于春，希望孩子们都能过上丰富多彩的校园生活，在新学期呈现新气象。

开学返校仪式多

为迎接这个特殊的新学期，各地学校设计了多种多样的报到环节，给学生们带来满满仪式感。

在广东省广州市越秀区珠光路小学，学校邀请广府民间舞狮传承人现场展示舞狮，将新春的福气带来学校，送给师生；在重庆市南岸区南坪实验金科小学校门口，学校为孩子们准备了生肖兔的玩偶，寓意美好兔年；在湖南省长沙市南雅望城学校，老师们现场为优秀学子颁发新春五福卡，传递“健康福”“和谐福”“荣誉福”“成长福”“快乐福”的美好祝愿；在湖北省武汉武昌实验小学临空港分校（西校区），老师带领小朋友做春帽、赏春诗、授书礼、摆春盘，寄托对美好春天的向往……据人民网报道，2月6日，山东、湖北、湖南、广东、重庆等省市的中小学生正式迎来新学期，各学校精心营造开学氛围，迎接孩子们重返课堂。

新华网《新安排、新目标，各地中小学形式多样迎接学生返校》报道，2月13日早晨7点半起，北京市海淀区实验小学教育集团的学生陆续进入校园。伴随着轻快的音乐声，由校训“守真、从善、修美”化身而成的三个活泼的卡通人偶“小真”“小美”“善善”挥舞着手臂，在校门口热情迎接同学们的到来。

同样是当日开学的海南中学初中部，学校在校门口布设了醒目的“寄语墙”和“红包墙”，同学们纷纷在“寄语墙”上写下新学期的目标；摘取写满祝福语的新春“红包”。“开学第一天就收到别样的祝福，很开心，相信新学期能有新的突破。”海南中学初一学生王艺霏说。

“三十功名尘与土，八千里路云和月。莫等闲、白了少年头，空悲切……”微信公众号“贵阳日报”报道，2月13日，在贵州省贵阳市南明区第一实验中学开学典礼上，千名学子齐诵《满江红》，追忆英雄人物，领悟爱国情怀，成为一道亮丽的风景线。

“滚瓶子赚红包”“写福字换红包”“投壶赢红包”……2月11日上午，在河南新乡医学院三全学院的春季开学现场，学校精心准备的趣味活动吸引了返校学生及其亲友团的踊跃参加。妙趣横生的糖画表演、惟妙惟肖的布老虎制作、活灵活现的剪纸艺术……郑州城市职业学院的“开学礼”上，非物质文化遗产的魅力吸引了大批师生驻足欣赏。中国教育新闻网报道，河南各高校做足功课，各具特色的开学仪式让校园充满生气。

通过精彩的图文、视频等报道，网友纷纷表示，隔着屏幕感受到了开学的快乐，希望在校学生不负春光，珍惜校园生活。

“第一堂课”有意义

一堂生动而有意义的开学第一课，是鼓励和激发学生在新学期奋发向上的重要方式。

“没有人生来就是强大的，只有不断克服困难、全力以赴、顽强拼搏才能取得真正的成功。”据新华网报道，在天津市岳阳道小学，开学典礼邀请了天津女排运动员、教练员王茜和道德模范张振东，为大家讲授开学第一课。王茜为同学们讲述了天津女排20年取得15冠的故事。张振东为同学们讲述了志愿活动的意义，号召大家传承红色基因、弘扬志愿精神，做新时代全面发展的孩子。“听完两位老师的讲述，我觉得要在未来的日子里坚持拼搏的精神，明白了志愿服务的光荣，希望能多参与到志愿服务活动中去。”岳阳道小学四年级学生白芸朵说。

与岳阳道小学类似，在开学第一课的设置上，多所学校别具匠心，将浓浓的爱党爱国情怀、孜孜不倦的科学探索精神、深厚的中华优秀传统文化融入具体环节，鼓励孩子们精神昂扬地迎接新学期的学习生活。

贵州省贵阳市花果园第二小学的开学第一课，是垃圾分类趣味问答及安全趣味问答比赛。“生活垃圾可以分成哪四类？香蕉皮应该扔在哪个垃圾桶？”……比赛现场，老师刚一提问，同学们就纷纷抢答。在问答比赛中，师生共同提升了对垃圾分类、安全常识的记忆和理解。

“《流浪地球2》大家看过了么？”在四川省成都石室联合中学，新学期的第一堂课充满科幻元素。2023年度科普活动“远航计划”在2月14日举办，成都理工大学教授欧阳辉、中国卫星导航年会分会主席郭承军和《科幻世界》主编拉兹三位“科学领航员”，分别走进成都石室联合中学、成都市泡桐树小学、成都市草堂小学，为万名中小学生，带来了三场有趣的科普课。丰富的科普内容点燃了青少年的科学梦想，也培养了他们的科学兴趣、科学思维、科学精神。

安全教育一直是学校教育管理工作的重中之重。澎湃新闻客户端报道，2月14日晚，面向上海全市中小学生的《公共安全教育开学第一课》（第十一季）开播，沪上中小学生、家长和老师认真观看后表示受益良多。就读于上海市黄浦区卢湾一中心小学的叶令仪对网络诈骗的内容印象深刻，她说：“通过学习我知道了如何辨识骚扰、识破骗局，还能把这些信息分享给长辈们。”

中国教育新闻网报道，在春季学期开学之际，山东省教育厅组织全省中小学、幼儿园教师和在校师范生收听收看教师“开学第一课”特别节目，通过讲述师德典范、重温教师誓词等方式，引导广大教师崇德尚美、敬业立学，立志成为教书育人的大先生。

满怀期待向未来

人民日报客户端报道，2月9日，国务院联防联控机制举行发布会，教育部体育卫生与艺术教育司副司长刘培俊在会上表示，当前全国疫情形势总体平稳，学校疫情防控政策已经明确，各地开学准备基本到位，今年春季全国学校能够实现如期、正常、安全开学。为保障学校顺利开学和学生的安全返校，各级教育部门利用寒假“窗口期”开展了系列工作部署，指导学校扎实做好春季开学的各项准备，包括完善政策体系，支持春季开学疫情防控；发文部署开学，明确开学前后各项任务；开展调研督查，指导各地学校开学进展；加强部门协同，增强学校疫情防控能力；举办专题培训，提升学校的防疫技术水平等。

经历假期之后，学校在教学上如何衔接？如何帮孩子尽快适应线下学习生活？又该如何加强心理健康教育和疏导？央视网《新学期，如何“新”开始？》节目对此进行了采访。北京市陈经纶中学教育集团校长刘雪梅介绍，因为此前孩子居家学习时间比较长，所以对于这次春季返校，校方做了充分准备，包括开学之前的小问卷、线上的家访等。在开学之前，学校还进行了关爱个人、关爱生命、珍惜生命等一系列教育活动，针对个别有心理焦虑的孩子，校方开展系列心理辅导，让孩子尽快调整状态，回归正常轨道。

人民日报微博发布贴心攻略，帮助家长积极应对“开学综合征”，保证孩子以最佳状态投入到新的学习生活中。例如，开学前家长帮助孩子调整作息习惯，制定并执行规律的作息时间，鼓励孩子积极运动，参加体育锻炼，帮助孩子调整心理状态、制定学习计划等。

人民视频制作的《新学期，倾听“启航”的声音！》，用视频的形式，展示了孩子们的新愿望和老师们的新期待。青海省西宁市贾小庄小学教师陈萍说，孩子们眼里流露出对新学期的渴望、对校园和课堂的渴望，是所有老师都能够感受到的。许多学生表示，新学期要坚持复习预习、坚持运动、学习新的技能、多交新朋友等。

新学期开始，学校在学生健康监测、体育锻炼、行为习惯等多方面做足了准备，校园正在恢复正常教学秩序，集体活动将陆续开展。学生们对于新学期也充满了期待，网友“狮子坤”表示：“不负青春，新学期加油！”网友“绿色菜菜籽”留言：“开学后恢复锻炼坚持安全第一，从低强度开始，循序渐进。”网友“等待小草莓”表示：“学会担当、尽情探索、心怀善良、勇敢逐梦、懂得坚守，重返校园生活，希望我们都可以做到。”

(责编：胡永秋、白宇)