近日，清华大学组织动员全校师生全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，统筹开展内容丰富、形式多样、生动活泼的宣讲活动，让党员、干部和师生员工坐得住、听得懂、好理解、能落实，切实推动党的二十大精神在清华校园落地生根、形成生动实践。同时，发挥高校优势，促进党的二十大精神的海外传播，切实讲好中国故事。

领导干部带头 迅速兴起学习热潮

学校第一时间召开党委全体会议和全校师生大会，党的二十大代表、第二十届中央候补委员、校党委书记邱勇全面传达党的二十大精神；举办中央宣讲团报告会和北京市宣讲团报告会，中财办副主任尹艳林、校党委书记邱勇分别作宣讲报告，累计覆盖近6000人次；举办全校干部党的二十大精神集中学习班，组织领导干部等以专题报告、分组研讨、总结交流等方式开展学习。学校还成立清华大学学习贯彻党的二十大精神宣讲团，校党委书记邱勇担任宣讲团团长，全体校领导、校党委委员和纪委委员、院系专家学者、党政部门负责人等120人深入各院系各单位、贴近广大师生员工，开展形式多样的宣讲、解读、研讨活动。

清华大学召开传达学习党的二十大精神大会

线上线下协同 创新宣讲平台渠道

学校创新宣讲形式载体，深入挖掘内容题材，从不同主题、视角和维度，通过多个平台、多种渠道、多种方式，紧密结合师生思想实际，深入浅出阐释党的二十大精神，切实做到入脑入心。

学校以线上线下相结合的方式组织“唯真讲坛”“时事大讲堂”“荷声讲坛”等系列讲座20余场，各院系部门举办大量在线论坛、报告会，从不同主题深入阐释党的二十大精神。学校依托“这十年·青年讲”全国高校宣讲联赛，形成324门网络精品课程，涵盖经济发展、脱贫攻坚、生态文明等方面，总播放量超300万。博士生讲师团以“七个讲清楚”为目标开展860余场理论宣讲，用青年语言讲好党的二十大报告，线上线下累计覆盖6万余人次。发掘校园红色资源，将清华英烈碑、第一个党支部诞生地等19个校内红色宣讲站所包含的校史党史与二十大精神相融合，拓展浸润式场景和学习“微空间”，开展实地宣讲近30场，覆盖1000余人次；引入VR技术，制作红色宣讲站全景视频，让师生实现随时随地扫码听讲，提供沉浸式学习新体验，打造更符合青年人学习方式的学习宣讲模式。

校内校外联动 扩大宣传覆盖影响

学校动员校内各师生宣讲团体、各单位主动而为，联动其他高校共同组织开展宣讲活动，打造学校及全国性宣讲矩阵，有效扩大宣讲宣传影响力和覆盖面。

学校承办全国高校学习党的二十大精神动员部署会暨师生巡讲团成立仪式，组织巡讲团清华成员校内外宣讲36场、覆盖1.7万余人次。实施“立言计划”青年讲师培养项目，面向校内和全国高校青年宣讲联盟54所高校招募319名学员，组织开展研讨会、备课会等培训交流活动。学校联合全国42所高校青年讲师共同录制优质课程，分时段推出三批青年讲师课程共计179门课程。学校还联合数十所高校线上举办5场学习党的二十大精神全国高校接力宣讲试讲会，持续深化高校宣讲矩阵效应。此外，学校发起“千马廿行”全国高校马院学子联学联讲党的二十大精神系列活动，累计323家高校马院参与，开展849次联学备课活动，覆盖10万余人次。学校法学院习近平法治思想宣讲团、精仪系“新征程·精仪青年讲”学生宣讲团、公管学院“全民讲师计划”等23个院系博士生讲师团分团发挥专业特长，深入520余个学生党团支部、90余个校外单位宣讲党的二十大精神。

清华大学举办“这十年·青年讲”全国高校宣讲联赛

国内国际统筹 提升全球传播效能

为进一步面向海内外各界宣传解读党的二十大精神，学校充分利用全媒体传播体系，策划创作既有深刻内涵又具新颖形式的课程视频等融媒作品，动员包括国际学者在内的多方专家力量，引导各国青年通过了解中共二十大读懂中国。

“全球Z世代热议二十大”论坛现场

学校建设学习贯彻党的二十大精神专题网站，在中英文清华新闻网、校报《新清华》等开设专题专版，推出系列新闻报道、解读文章、短视频等多元化特色内容。学校与中国日报社联合主办“全球Z世代热议二十大”论坛，30余个国家青年以线上线下方式参加论坛，8位中外青年代表分享其对中国共产党二十大精神的理解，阐释党的二十大对中国及世界的重大意义和深远影响，近300家中外媒体转载报道，覆盖受众超2亿。清华大学发挥学校人才优势，邀请专家参与录制CGTN《中国共产党的样子》等节目，并在“#Tsinghua Focus（清华视点）”专栏向海外受众传递清华学者之声，以融通中外的语言深入宣介阐释中共二十大精神。学校还积极利用学校英文社交媒体矩阵，动员清华外籍教师和外籍校友以外国学者视角讲述中国故事，展现可信、可爱、可敬的中国形象。

来源：清华大学

(责编：郝孟佳、熊旭)