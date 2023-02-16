北京大学在党的二十大精神宣传教育中主动适应视听时代师生群众接受知识、传播知识的新形势，丰富教学内容，开拓宣传渠道，通过制作视频公开课的方式，把重大理论宣讲搬上融媒体平台，线上线下结合策划推出主题展览，多角度展现新时代国家和社会发展的伟大变革与成就，把广大师生的思想和行动高度统一到党的二十大精神上来，形成生动实践。

推出线上专题讲座 让理论学习更接地气

为加强传播手段和话语方式创新，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”，北京大学面向校内外开设“学习贯彻党的二十大精神专题讲座十六讲”系列网络视频公开课，让理论学习更接地气，让党的声音传得更开、传得更广、传得更深入。

系列讲座根据党的二十大报告的十五个部分以及开篇提出的主题，共设立十六个专题，系统全面呈现党的二十大报告的主要内容。公开课邀请北京大学马克思主义学院、习近平新时代中国特色社会主义思想研究院以及教育学、经济学、国际关系学、法学等相关院系的知名专家主讲。课程内容紧扣二十大报告，讲清楚各部分的重点、热点、难点，讲深、讲透政治报告所蕴含的学理哲理，学科覆盖广泛、理论阐释深刻、讲述权威形象。

为了适应融媒体时代的特点和传播规律，取得更好的传播效果，北京大学融媒体中心专业团队对专题讲座形式为中短时长的视频做了全程字幕听打，进一步提升讲座呈现效果。讲座于2023年2月在北大融媒体中心媒体矩阵面向全网推出。

专题网络视频公开课主讲人作报告

这一系列的网络视频公开课，不仅是北大“课程思政”的重要内容，也被同步列入各类干部培训必修课程中。同时，课程视频还将通过视频网站平台等有影响力的、适合知识普及的互联网公开平台面向全社会播放，向全社会贡献高质量公共文化知识产品，以有节奏、有层次的全方位传播模式，持续形成学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。

策划推出成果展 让宣传宣讲更有生气

全面学习、深刻领会新时代十年伟大变革的深刻内涵和重大意义，是深入学习贯彻落实党的二十大精神的重要内容。北京大学立足新时代北大改革发展历史，策划推出“喜迎（庆）二十大 奋进新时代——北京大学改革发展成果图片展（2012-2022）”，以图文并茂的展陈形式，多角度、全方位、立体化梳理和展现新时代北京大学在党的领导下改革发展的光辉历程、取得的丰硕成果和弥足珍贵的经验启示，引导师生通过感受北京大学和中国高等教育事业发展的伟大成就、伟大变革，更加深刻领会新时代10年伟大变革的里程碑意义，传承家国情怀、凝聚奋进力量。

改革发展成果就是生动的宣讲报告，展览设置“习近平总书记的亲切关怀”“加强党的领导，推进党的建设”“建设高素质教师队伍”“人才培养：德才兼备，体魄健全”“对接国家需求，优化学科布局”“加快和扩大教育对外开放”等主题板块，从党建思政、人才培养、学科科研、队伍建设、社会服务等不同视角全面对学校十年来取得的成就进行了概括和筛选。展览还结合重要时间节点，专题设置了“创新医学教育 服务健康中国”“‘冰新一代’冬奥风采”等内容板块，展现北大医学110周年和北大师生全方位参与北京冬奥会和冬残奥会的精彩场景。

此外，展览现场还提供了北京大学中国语言文学系教授、习近平新时代中国特色社会主义思想研究院副院长韩毓海新出版的理论图书《红楼：北京大学与中国共产党的建立》等生动鲜活的学习资料，供观众取阅学习。

学校师生参观展览

除了线下展厅，展览还借鉴发扬了既往工作的经验和先进做法，发挥北京大学融媒体矩阵的辐射作用，将线下展览“搬到”线上，在北京大学深入学习贯彻党的二十大精神专题网站设置“改革发展十年成果一览”专栏，同时，在学校官方微信公众号对展览内容进行了二次加工展示，线上内容与线下展厅形成联动，极大扩展了覆盖面和影响力。

展览一经推出便受到师生们的关注和欢迎，自2022年10月开展以来，已有上百个党团支部参观学习，参展人数逾万人。多位师生观展后表示，北大十年改革发展成果让人备受鼓舞，未来将继续紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定历史自信、增强历史主动，踔厉奋发、勇毅前行、团结奋斗，加快建设世界一流大学，谱写全面建设社会主义现代化国家新篇章。

来源：北京大学

(责编：郝孟佳、熊旭)