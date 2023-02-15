夏文斌

原标题：高举旗帜、永葆初心的政治宣言 凝聚力量、团结奋斗的行动纲领

习近平总书记在党的二十大报告中提出了“中国共产党为什么能，中国特色社会主义为什么好，归根到底是马克思主义行，是中国化时代化的马克思主义行”的重要论断。

把握“能”“好”“行”之间的辩证关系

马克思主义之所以能永葆生机活力，就在于其不断探索时代发展提出的新课题、回应人类社会面临的新挑战。马克思主义是我们党的灵魂和旗帜，是中国特色社会主义制度的政治底色，其世界观和方法论指导我们党在治国理政、带领人民实现中华民族伟大复兴的进程中取得了伟大成就。

马克思主义、中国化时代化的马克思主义是“中国共产党为什么能”的理论依据。科学的理论是实践成功的先导。党的百年奋斗历程就是中国共产党不断推进马克思主义中国化时代化、实现伟大的理论创新的过程。在马克思主义理论指导下，党领导人民取得一个又一个伟大成就、战胜一个又一个艰难险阻。

那么，马克思主义为什么行呢？习近平总书记指出：“马克思主义之所以行，就在于党不断推进马克思主义中国化时代化并用以指导实践。”中国用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程，取得了发展的奇迹。一部马克思主义中国化时代化的历史，就是一部用发展着的马克思主义指导新的实践的历史。

社会主义之所以能由空想变成现实，科学社会主义之所以能在中国焕发勃勃生机，就在于马克思主义真理的本质力量使然，就在于我们党坚持用马克思主义原理同中国具体实际相结合的结果使然。把握中国特色社会主义的好，就需要在不断强化马克思主义行、中国化时代化的马克思主义行的实际进程中来寻找答案。

推进马克思主义中国化时代化

继续推进实践基础上的理论创新，要求我们必须把握好习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法。

必须坚持人民至上。为人民服务是中国共产党的根本宗旨，人民立场是中国共产党的根本政治立场，江山就是人民，人民就是江山，打江山、守江山，守的是人民的心。新时代新征程，我们面临新形势新挑战，无论是风高浪急还是惊涛骇浪，只要我们站稳人民立场、把握人民愿望、尊重人民创造、集中人民智慧，就一定能克服各种艰难险阻，进而实现中华民族伟大复兴的目标。

必须坚持自信自立。党的百年奋斗成功道路是党领导人民独立自主探索开辟出来的，只有自信自立才能真正谱写出马克思主义的中国篇章。面对复杂的中国国情和中国问题，我们不可能照抄书本和别国发展模式，更不能听任某些“教师爷”的颐指气使。我们要坚持对马克思主义的坚定信仰、对中国特色社会主义的坚定信念，坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，以更加积极的历史主动和历史自信为发展马克思主义作出新的贡献。

必须坚持守正创新。守正是创新的基础，创新是守正的升华。守正与创新是辩证统一的。要以科学的态度对待科学、以真理的精神追求真理，坚持马克思主义基本原理不动摇，坚持党的全面领导不动摇，坚持中国特色社会主义不动摇，紧跟时代步伐，顺应实践发展，以辩证态度对待一切新生事物，不断拓展认识的广度和深度，敢于说前人没有说过的新话，敢于干前人没有干过的事情，以新的理论指导新的实践。

必须坚持问题导向。问题就是事物的矛盾。我们要大力推进马克思主义中国化时代化，就是要提升各级干部运用科学理论破解现实难题的能力。今天我们面临问题的复杂程度、解决问题的艰巨程度明显加大，只有积极回应问题、解决问题，才能推动时代前进。要增强问题意识，聚焦实践遇到的新问题、改革发展稳定存在的深层次问题、人民群众急难愁盼问题、国际变局中的重大问题、党的建设面临的突出问题，不断提出真正解决问题的新理念新思路新办法。

必须坚持系统观念。系统观念是马克思主义唯物辩证法的重要的思想和方法，习近平新时代中国特色社会主义思想是运用系统观念解决现实问题的时代典范。我们要善于运用系统观念，善于通过历史看现实、透过现象看本质，把握好全局和局部、当前和长远、宏观和微观、主要矛盾和次要矛盾、特殊和一般的关系，不断提高战略思维、历史思维、辩证思维、系统思维、创新思维、法治思维、底线思维能力，为前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进党和国家各项事业提供科学思想方法。

必须坚持胸怀天下。坚持胸怀天下，体现中国共产党为人类谋进步、为世界谋大同的使命担当。随着科学技术和经济发展形态的新跃升，各国之间的经济文化科技的交往正在不断走向纵深，我们要顺应时代大势，拓展世界眼光，深刻洞察人类发展进步潮流，积极回应各国人民普遍关切，为解决人类面临的共同问题作出贡献，以海纳百川的宽阔胸襟借鉴吸收人类一切优秀文明成果，推动建设更加美好的世界。

（作者：夏文斌 系为对外经济贸易大学校长、北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员）

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