杨勇平

原标题：实现碳达峰：电力系统将呈现“四化”

习近平总书记在党的二十大报告中提出，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，积极稳妥推进碳达峰碳中和，立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破，有计划分步骤实施碳达峰行动。

从不同角度推动能源领域变革

能源领域是实现碳达峰碳中和目标的主战场，我国是能源生产大国，电力作为二氧化碳排放的大户，是落实“双碳”目标的主力军。为实现电力系统低碳转型，需要从不同的角度推动能源领域变革，以推动新型能源体系建设，适应当下时代发展的需求。

能源供给方面，需统筹化石能源与清洁能源协同发展。一方面要大力发展风电、太阳能等清洁低碳能源，推动低碳能源替代高碳能源、可再生能源替代化石能源；另一方面要优化利用好煤电的兜底保障作用、气电的灵活调节作用、核电的高负荷率稳定输出作用。

能源消费方面，需统筹终端用能再电气化与提高终端能源的多元化科学利用水平协同发展。终端用能的再电气化是能源“双控”要求下的必然趋势，也是实现能源清洁低碳高效利用的有效途径。构建以电力为核心的综合能源管理系统，促进冷、热、气、电等多能互补和协调控制，完善清洁能源消费体系，提升清洁能源消费占比，促进能源消费电气化、高效化变革。

能源输运方面，需统筹发挥好电能的核心传输作用以及提高其他能源的高效输运能力。电网作为支撑能源生产清洁化、能源消费电气化的主要“桥梁”和“纽带”，需要加快传统电网向能源互联网的升级演变，广泛应用新一代信息通讯、人工智能与控制技术，促进能源信息深度融合与数字化转型，加快推动智能配电网的改造与建设，提高电网对各类调节资源的统筹协调和集成优化能力，支撑源–网–荷–储的协同调控，保障新能源的接入、消纳和利用，满足多样化用能需求。

市场构建方面，需促进电-碳市场融合发展。加速建设全国碳交易市场，逐步扩大市场覆盖行业范围，针对不同的行业则应根据行业能源消费特点、国家政策、行业规定等制定合理的碳交易配额、交易品种和交易方式，结合电力市场现有进程，促进电碳市场融合发展，带动能源结构调整和能效提升。

电力系统将呈现“四化”发展方向

立足我国基本国情和发展阶段，综合考虑经济发展、能源安全及可再生能源对化石能源的平稳有序替代，通过多维度变革可有效推动新型能源体系建设，电力系统也将呈现“四化”发展方向。

发展方向一：协同化

优化能源供需协同减排路径，推动生产生活方式绿色革命。面对新型电力系统建设对效率提升、成本节约、智能互联、低碳绿色等多方面的能源需求，需要提升能源供销的空间和弹性，优化能源供需协同减排路径，推动源网荷储多环节协同以及风光水火多源协同发展，发挥电力系统在能源系统中的枢纽作用，促进生产生活方式绿色革命来实现“双碳”目标。

发展方向二：专业化

深入挖掘不同行业节能减排潜力，积极开展专业性碳减排服务。考虑到我国各行业的生产流程、生产技术、生产方式等多方面差异性，积极开展新型电力系统的能源管理技术与服务技术的对标行动，深入落实专业化能源管理与服务技术创新，加强节能减排潜力核算，积极推动专业化、个性化的新型电力系统关键技术研发与碳减排服务推广。

发展方向三：市场化

建立市场化激励机制，促进新能源的消纳，加快全国统一电力市场的建设，推动新型电力系统构建与全社会低碳减排。有效的市场化机制是实现新型电力系统构建与既定碳减排目标的有力手段。加快建立完善的市场化激励机制，通过金融、交易等市场化手段实现对构建新型电力系统关键技术创新与全社会碳减排行为的有效引导，进一步提升公共绿色低碳意识，从而推动全社会低碳减排。

发展方向四：一体化

要统筹推进新型电力系统的构建工作，梯次有序推动新业态、新模式的发展，逐步实现碳达峰的目标。构建新型电力系统应突出全局和局部、技术和市场的协调统一，构建“全盘优化”的解决方案，制定全国和不同地区源-网-荷-储协调的新型电力系统建设工作安排，保障我国经济发展的同时实现行业、地区的交替达峰。

基于上述四维视角与四化发展分析，未来我国要统筹好能源电力领域绿色低碳转型。一是需要统筹好传统能源与新能源的关系，大力推动煤炭安全绿色智能开采和煤炭清洁高效利用,发展光伏发电、风电等新能源,持续调整优化能源结构；二是需要统筹好能源与电力价格联动，促进能源电力行业达成共识，全力协调能源电力上下游价格联动；三是需要统筹能源经济–安全–绿色目标，协同源网荷储资源优化配置，寻找技术可行且成本可负担的低碳转型路径，加快新型电力系统的构建，持续促进能源系统结构优化，推动新型能源体系建设，从而保证“双碳”目标的实现。

（作者：杨勇平 系华北电力大学校长 ）

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