张东刚

原标题：“两个确立”是实现新时代新征程各项目标任务的根本保证

党的十九届六中全会审议通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》指出：“党确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，反映了全党全军全国各族人民共同心愿，对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义。”“两个确立”的提出，是对党的百年奋斗历史经验特别是党的十八大以来伟大实践经验的深刻总结，是中国特色社会主义进入新时代的历史条件下形成的最重要政治成果。

踏上新征程，目标越是远大，使命任务越是艰巨，越需要领导核心掌舵领航、科学理论指引方向。“两个确立”为我们开创未来、再创辉煌提供了根本保障，必须深刻把握“两个确立”的决定性意义，领会其理论逻辑、历史逻辑和现实逻辑，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，切实落实到具体工作中、体现在实际行动上，不折不扣执行到位。

从马克思主义理论渊源中深刻把握“两个确立”的理论逻辑

领导核心与指导思想的问题，始终是马克思主义政党建设的重大命题。一方面，确立党的领袖的权威是马克思主义政党学说的本质要求，另一方面，坚持科学理论指导是马克思主义政党的内在属性。两个方面相结合，体现了对马克思主义政党学说基本原则的坚持和发展，共同构成“两个确立”的理论逻辑。

确立政党领袖的核心地位，其理论源头可追溯至马克思和恩格斯关于确立和维护无产阶级政党领导核心的思想。早在领导国际共产主义运动之初，马克思、恩格斯即对无产阶级政党建设提出了比资产阶级政党更为严格的要求。马克思强调政党核心的重要性。他在认真总结革命经验教训的基础上指出，“建立一个秘密的和公开的独立工人政党组织……并且应该使自己的每一个支部都变成工人协会的中心和核心”。马克思特别强调领袖在政党中的核心作用，指出“每一个社会时代都需要有自己的大人物，如果没有这样的人物，它就要把他们创造出来”。恩格斯为了批驳无政府主义者的政治主张，在《论权威》等论著中指出，权威的产生和发展由人类社会经济关系决定，随着社会生产力的发展，人们原先孤立的活动日益被联合活动所取代，而联合活动的正常有序进行需要“有一个能处理一切所管辖问题的起支配作用的意志”。列宁继承并进一步发展了马克思恩格斯的政党权威理论，具体论述了领袖、政党、阶级、群众的辩证关系，认为无产阶级政党必须由一批有经验的政治领袖作为领导核心，否则就没有“意志统一”。

以马克思主义为指导思想的中国共产党人，对党的集中统一领导和维护党中央权威有着深刻认识。毛泽东同志在总结党的历史经验时指出，“实行一元化的领导很重要，要建立领导核心，反对‘一国三公’”。邓小平同志曾特别强调，“任何一个领导集体都要有一个核心，没有核心的领导是靠不住的”“要注意树立和维护这个集体和这个集体中的核心”。从马克思主义发展史、国际共产主义运动史来看，确立党的领袖和核心始终是马克思主义政党学说的一条基本原则，体现了维护领袖权威和党中央权威的极端重要性。作为先进的马克思主义政党，中国共产党唯有确立坚强的组织核心、领导核心，才能树立政党的权威，才能持续增强党的凝聚力、向心力和战斗力。

确立科学理论的指导地位，是衡量马克思主义政党成熟的重要标志，更是无产阶级政党先进性的突出表现。在马克思主义诞生之前，无产阶级为寻求自身解放进行过多次斗争，但最终因为缺少科学理论的指导而均以失败告终。马克思和恩格斯领导创建的共产主义者同盟，自成立时起就坚持以科学社会主义理论为指导思想，与各种错误思想划清界限。随着《共产党宣言》的发表，无产阶级以马克思主义作为行动的指导和改造世界的武器，推动无产阶级革命运动取得蓬勃发展。马克思、恩格斯曾多次强调，共产党之所以是无产阶级先进政党，其重要原因之一在于它有一个新的科学的世界观——唯物史观。马克思指出，无产阶级政党特有的优势是“用科学的理论指导革命实践”。恩格斯曾说，“一个民族要想站在科学的最高峰，就一刻也不能没有理论思维”。列宁反复强调革命理论的重要性，在驳斥修正主义和机会主义的错误观点时强调，“没有革命的理论，就不会有革命的运动”。对于一个国家、一个政党来说，拥有科学理论的指导才拥有真理的力量,拥有科学理论指导的革命事业才能确保成功。深刻把握革命理论与革命实践的辩证关系，确立科学理论的指导地位，是马克思主义政党理论的精髓要义，体现了科学理论之于建党强党的重要价值。作为新型无产阶级政党，中国共产党以科学的、人民的、实践的和开放的马克思主义为指导，在理论层面坚持前瞻性、在实践层面坚持革命性、在思想层面坚持敏锐性，以科学理论武装引领政党事业全面发展。“两个确立”体现了中国共产党的理论自觉，是在新时代新征程上对马克思主义理论的继承、发展和创新。

从党的百年奋斗历程中深刻把握“两个确立”的历史逻辑

历史是现实的根源，现实是历史的承续和发展。我们党的百年奋斗历史，就是一部党不断确立坚强领导核心的历史，就是一部不断推进马克思主义理论创新、进行理论创造的历史。坚强的领导核心、科学的指导思想对于一个政党、一个国家、一个民族至关重要。什么时候我们党拥有坚强的领导核心，遵循科学的思想理论，什么时候党和国家的事业就会兴旺发达；反之，就会引发各种严重问题甚至深陷险境。一代代中国共产党人承前启后、接续奋斗，克服了各种困难和挑战，取得了一次又一次胜利，书写了足以彪炳史册的伟大功绩，成为百年初心不改、百年风华正茂的马克思主义执政党，根本原因就是在于确立了坚强的领导核心和科学的理论指导。

新民主主义革命时期，我们党一度屡遭挫折甚至陷入极端危险的境地，从根本上讲是因为没有形成一个拥有坚强领导核心的党中央，没有形成把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合的指导思想。遵义会议事实上确立了毛泽东同志在党中央和红军的领导地位，开始确立以毛泽东同志为主要代表的马克思主义正确路线在党中央的领导地位，中国革命就此转危为安。经过延安整风，党的七大正式形成了以毛泽东同志为核心的党中央，正式确立了毛泽东思想的指导地位，对于夺取新民主主义革命胜利、取得社会主义革命和建设的巨大成就具有决定性意义。改革开放与社会主义现代化建设新时期，正是在邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的正确指引下，中国特色社会主义事业才得以开创并不断发展，党和国家才能取得令人瞩目的成就。

党的十八大以来，我们党确立了习近平同志党中央的核心、全党的核心地位。以习近平同志为核心的党中央统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想，把握历史发展大势，引领新时代发展潮流，以伟大的历史主动精神、巨大的政治勇气、强烈的责任担当，战胜了一系列重大风险挑战，解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事，交出了一份人民满意、世界瞩目、永载史册的优异答卷。正是在运用马克思主义立场、观点、方法观察时代、把握时代、引领时代的过程中，以习近平同志为主要代表的中国共产党人将马克思主义基本原理与中国具体实际相结合、与中华优秀传统文化相结合，创立了习近平新时代中国特色社会主义思想，赋予了马克思主义鲜明的时代特色和丰富的时代内涵，指导党和人民事业不断取得新的辉煌。

党的历史经验不是从天上掉下来的，也不是从书本里照搬照抄过来的，而是党领导人民艰辛探索、接续奋斗的科学总结。我们要从党的百年奋斗中汲取智慧和力量，深刻理解中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好的道理。从党的十八届六中全会明确提出“以习近平同志为核心的党中央”，到党的十九大将习近平新时代中国特色社会主义思想写入党章并确立为党的指导思想，再到党的十九届六中全会把“两个确立”写进《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，我们党对“两个确立”认识的逐步深化，有力地昭示了“两个确立”的历史必然性。“两个确立”既反映了新时代党和国家事业发展的必然要求，更是中国共产党人立足新时代推进社会主义现代化建设和实现中华民族伟大复兴的现实需要，体现了历史的选择、时代的选择，更饱含了人民的期待。“中国号”巨轮已经踏上实现第二个百年奋斗目标新的赶考之路。只要我们坚决维护党的核心和党中央权威，把党的领导落实到党和国家事业各领域各方面各环节，毫不动摇坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民，团结带领全党全国各族人民团结一致向前进，就一定能创造更加伟大的奇迹。

从新时代的历史性成就和历史性变革中深刻把握“两个确立”的实践逻辑

党的十八大以来，我国全面建成小康社会目标如期实现，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。党心军心民心空前凝聚振奋，彰显了中国特色社会主义的强大生机活力，为实现中华民族伟大复兴提供了更为完善的制度保证、更为坚实的物质基础、更为主动的精神力量。《决议》从党的全面领导、全面从严治党、经济建设、全面深化改革开放、政治建设、全面依法治国、文化建设、社会建设、生态文明建设、国防和军队建设、维护国家安全、坚持“一国两制”和推进祖国统一、外交工作这十三个方面系统总结了新时代党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革。之所以取得这些光辉成就，根本原因就在于有习近平总书记作为党中央的核心、全党的核心领航掌舵，在于有习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引。

历史性成就和变革来之不易，核心作用和真理力量在伟大实践中得到了充分检验。《决议》指出，“全党要坚持唯物史观和正确党史观，从党的百年奋斗中看清楚过去我们为什么能够成功、弄明白未来我们怎样才能继续成功。”对我们这样一个有着9600多万名党员的马克思主义大党来说，对我们这样一个有着14亿多人口的社会主义大国来说，党中央有核心、全党有核心、全国各族人民有核心，至关重要。习近平总书记在新时代的伟大实践中，展现出了伟大的马克思主义政治家的战略眼光、坚定信仰、卓越才能和顽强意志，是被实践证明的当之无愧的党中央的核心、全党的核心。习近平新时代中国特色社会主义思想对关系新时代党和国家事业发展的一系列重大理论和实践问题进行了深邃思考和科学判断，就新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义，建设什么样的社会主义现代化强国、怎样建设社会主义现代化强国，建设什么样的长期执政的马克思主义政党、怎样建设长期执政的马克思主义政党等重大时代课题，提出一系列原创性的新理念新思想新战略，是经过实践检验的科学理论，始终闪耀着马克思主义与时俱进的理论光辉，必将持续为党和人民事业发展提供科学的理论指导。

当前，我们已经踏上了实现第二个百年奋斗目标的新的赶考之路，要准备迎接更加严峻的挑战、付出更加艰苦的努力。放眼全球，世界百年未有之大变局加速演进，世界之变、时代之变、历史之变的特征更加明显，国际格局和全球治理体系深刻调整；新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，正在重构全球创新版图，重塑全球经济结构；世界进入新的动荡变革期，不稳定性、不确定性明显增加，迫切需要回答好“世界怎么了”“人类向何处去”等时代之题。综观国内，中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程，我们比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴的目标。但我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段，我国仍是世界最大的发展中国家，我们的发展面临新的战略机遇、新的战略任务、新的战略环境，还有很多改革的“硬骨头”要啃，需要应对的风险和挑战、需要解决的矛盾和问题比以往更加错综复杂。审视自身，我们党内仍存在着一系列迫切需要解决的问题，仍然面临着“四大考验”“四种危险”，要领导人民在新征程上应对重大挑战、抵御重大风险、克服重大阻力、化解重大矛盾、解决重大问题，必须拥有一个威望崇高的核心来凝聚磅礴伟力，必须拥有一种创新理论来统一全党意志。确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，中国共产党就拥有了“定盘星”，中国人民就拥有了“主心骨”；确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，党和国家事业发展就有了明确方向，民族复兴就有了根本遵循。坚持“两个确立”、践行“两个维护”，“中华号”巨轮就能在惊涛骇浪中乘风破浪、奋勇前行。

今天，中华民族正以不可阻挡的步伐迈向伟大复兴，坚强的领导核心、科学的指导思想是党和人民事业发展成败的根本和关键。我们必须将忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最大的政治、最根本的政治，把“两个确立”作为各项事业发展的根本政治底色，努力在新时代新征程上赢得更大的胜利和荣光！

（作者：张东刚 系中国人民大学党委书记）

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