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跟我在苏黎世一日游（人在旅途）

唐姝怡文/图
2023年02月09日08:42 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　图为瑞士苏黎世湖美景。

　　开栏的话

　　“读万卷书，行万里路。”留学时，学子们不仅在课堂中学习专业知识，也通过旅行感受美好风景，了解外国的文化与风俗，探索世界的未知与精彩。

　　在国外，海外学子去过令他们印象深刻的哪些地方？有什么收获？本版今日起开设“人在旅途”栏目，讲述海外学子旅行时的游览故事、所见所感。

　　

　　洁白的雪山、葱郁的林木和清澈的湖水，这是苏黎世给世人留下的印象。这是一个旖旎梦幻的城市，它吸引着世界各地的人来这里遇见自然、探索自我。我在2022年9月来到瑞士留学，现在对苏黎世已经相当熟悉。现在请跟随我，一起走近这座雪山下的绝美城市。

　　第一站 班霍夫大街

　　班霍夫大街被称为“瑞士的华尔街”，这里不仅是金融机构聚集地，还是与纽约第五大道齐名的购物天堂。街道两旁的商店陈列着琳琅满目的华贵商品，光彩夺目。

　　每到圣诞月，班霍夫大街的“Lucy灯”亮起，这条街被映衬得如同梦境。“Lucy灯”是悬浮在班霍夫大街的特色小彩灯，它有许多个，形状各异，主街的灯光像星星，再往前走一段，头上的灯便成了雪花的形状，格外优雅。星星点点的暖色灯光包裹着整条街道，人们在灯下拥抱、亲吻，期待新年的到来。三两朋友结伴在路边商店前止步，精心挑选出包装精致的礼物送给对方。圣诞节期间，往日行色匆匆的路人终于卸下了平日的紧张情绪，享受着惬意的节日时光。

　　第二站 玉特利山

　　苏黎世像是雪山孕育的城市，天气晴好时，在市区远眺便能望见雪山。山上晴雪未洗，在阳光照耀下更显圣洁。

　　玉特利山离市区不远，从苏黎世火车站乘坐专线火车便能一路直达半山，剩下的一半路程则留给人们徒步攀登。从半山爬到山顶用时不超过半小时，一路有人遛狗、有人骑行、有人跑步。到达山顶后，就可以俯瞰苏黎世全城美景。

　　还记得秋日时，我和朋友相约来到玉特利山徒步。五色秋叶将“自古逢秋悲寂寥”的心情一扫而去，红黄橙棕交错的树叶将玉特利山编织成一片彩色的布，格外浪漫。往来行人点缀其间，大家互不相识，却在擦肩而过时愿意给予对方微笑。从半山到山顶我们走走停停，一路说说笑笑，十分快乐。而当登顶俯瞰苏黎世城时，我被满眼美不胜收的风景所震撼，不禁感叹大自然的瑰丽神奇。

　　第三站 玫瑰小镇

　　玫瑰小镇并不在苏黎世市区，平日去小镇需要购买加区票。不过，我曾在苏黎世公共交通周年庆时幸运地领到了一日通票，享有了免费全州旅行的机会。在这一天，我乘坐火车，沿线观赏了苏黎世湖全景，湖面波光粼粼，湖面有许多姿态优雅的天鹅。

　　玫瑰小镇在火车终点站，这里面积不大，因春天时有大把开放的玫瑰花而得名。小镇的房屋建筑色彩多样，显出灵动活泼。山间城堡纵横，偶有牛羊点缀其中。在湖边长椅可以独坐一下午，看海鸥飞过，沉醉在宁静的湖光山色里。

　　这就是我眼里的苏黎世，它流光溢彩又沉静简单，每一帧美景都诉说着浪漫。

　　（作者系苏黎世大学英语专业硕士生）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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