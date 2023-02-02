原标题：跨省招人“忙” 招聘活动“热”——节后用工市场观察

1月31日，求职者在湖北省襄阳市保康县2023年春风行动暨就业援助月现场招聘会上了解岗位信息。新华社发（杨韬摄）

新华社北京1月31日电 题：跨省招人“忙” 招聘活动“热”——节后用工市场观察

新华社记者

人勤春来早。兔年开工首周，记者在多地直击招聘会现场及招工一线场景，感受返岗复工加速度和劳动力市场火热度。当前，由人力资源和社会保障部等11部门联合部署的“2023年春风行动暨就业援助月”专项服务活动正在全国开展，1至3月活动期间预计将为劳动者提供3000万个就业岗位。

复工复产加速，跨省招工提前打响

兔年伊始，浙江、福建、江苏等东南用工大省就展开跨省招工。由政府部门人员带队赶赴中西部省份，宣介企业岗位信息、讲解招工引工政策。

正月初五至正月初七，浙江台州、杭州、宁波、温州、湖州等市分赴四川、云南、贵州、湖南等省份开展驻点招工。

“走出去才是真正的招工。”绍兴市人社局副局长王奋说，“我们要抢抓务工人员返岗复工的‘黄金期’，跑好兔年稳经济的第一棒。”

1月29日，求职者在安徽亳州-浙江临海劳务协作专场招聘会上寻找适合自己的就业岗位。新华社发（刘勤利 摄）

同样还在春节假期，江苏苏州人社部门和10家重点企业就登上了跨省招聘专车，前往数百公里外的河南信阳招工。“电子、新能源等行业企业一季度订单都很好，劳动者需求也大。”苏州市人社局副局长谭国明介绍说。

与苏州情况类似，福州等多地企业从春节前就开始加速复产满产，带来用工需求激增。福州市人社部门春节前对5000家重点企业的调查统计，预计春节后福州企业用人需求约9万人。

“老乡，这是福州的企业和岗位情况，工资待遇和福利保障很不错，环境也很好。”正月初八上午，在湖南吉首世纪广场举行的劳务对接活动现场，远道而来的工作人员正热情地向求职者发放宣传材料。

从正月初七至正月十五，福州在四川、云南、贵州、湖南、甘肃和宁夏6省份的10个地市（州）展开劳务对接，其间计划组织20余场招聘活动，提供岗位5000余个。

按照春风行动部署要求，东西部地区正加力推进跨省劳务协作，更加精准高效对接用工需求。1月29日，四川与浙江、福建、甘肃、重庆人社部门签订《省际劳务协作框架协议》，协定建立长效机制，促进劳动力跨省流动、加强重点群体就业帮扶。

“点对点”输送，专车专列护务工人员返岗

“第一次坐‘务工专列’去上班，很开心。我们只申报了相关信息，其他都由政府帮助，包括上门接送、免费订票等。”拎着行李、戴着口罩，重庆永川区板桥镇村民夏前奎脚步轻快。

1月30日，在重庆西站，乘坐2023年重庆首趟务工定制专列的旅客来到站台准备登车。新华社记者 王全超 摄

1月30日，夏前奎等890名务工人员登上从重庆西开往广州南的D4881次动车。这是春节后由重庆开出的首趟务工动车专列。

今年50岁的夏前奎，将返回广州一家建筑施工企业干活，日薪约300元。对他来说，这不仅是奔赴就业岗位，更是奔赴新一年的希望。“去年受疫情影响，工地停工挺长一段时间。今年要甩开膀子好好干，多攒些钱让家人过得更好。”

从正月初六起，重庆已经为110万外出务工人员提供出行服务，主要前往广东、浙江、四川、福建、湖北等地。后续还将开通超500次“直通车”，为务工人员返岗提供便利。

除重庆外，1月30日，广西柳州、甘肃定西、贵州贵阳、云南昆明等多地均发出返岗复工服务专列，其中不少是根据务工人员返岗需求定制加开。

1月30日，旅客在D2879次务工专列上放行李。这是2023年贵阳开出的首趟高铁务工专列。新华社记者 刘续 摄

带着政府发放的爱心礼包，云南省梁河县河西乡三锅疆村村民李仲香和几位村民一起搭乘务工专列前往广东惠州一家电子厂工作。“以前在家务农，今年政府帮忙推荐岗位，我想出去闯一闯。”李仲香说。

今年春节以来，云南省人社部门通过组织1460多趟“务工专车、专列、包机”等“点对点”运输服务，已帮助4.93万名农村劳动力实现转移就业。

促就业强帮扶，各类招聘活动密集开展

1月29日，山东滕州“2023年春风行动暨就业援助月专场招聘”启动，128家企业共提供各类就业岗位7600余个。

现场求职者络绎不绝，不少人手里拿着企业宣传彩页，眼睛扫视会场招聘牌，仔细寻找感兴趣的岗位信息。“来的企业很多，好些岗位都在家附近、待遇也可以，希望能从里面尽快找到一份合适的。”滕州市姜屯镇村民宋斌说。

一季度，山东省春风行动计划持续举办线上线下招聘活动2200余场，预计提供就业岗位60余万个。

1月29日，求职者在山东省青州市人才资源市场“春风行动暨就业援助月专场招聘”中了解用工信息。新华社发（王继林 摄）

1月29日，四川省“2023年春风行动暨就业援助月专场招聘”在广安市拉开帷幕，为求职者带来2.6万个就业岗位。活动当天，全省各地联动开展招聘活动74场，3000余家企业为群众送岗20余万个，入场求职者达10万人。

2023年春风行动期间，四川省将以农村劳动者及就业困难群体为主要服务对象，多方式、多层次开展专场招聘活动。预计将组织专场招聘活动约3000场，为劳动者提供200余万个就业岗位。

1月25日以来，江苏各地已举办各类招聘活动763场次，累计帮助17万名劳动者求职并达成就业意向。

1月29日，求职者在江苏省南通市如皋经济技术开发区2023年“春风行动”外出务工人员返乡就业专场招聘会上寻找岗位。新华社发（吴树建 摄）

江苏省人社厅副厅长张宏伟表示，在节后一个月员工返岗和企业招工的高峰期，将在省内外举办1000场次求职招聘活动，筹集发布不少于100万个就业岗位信息，确保节后返岗平稳有序、就业规模稳中有增，为推动经济运行整体好转提供有力支撑。

(责编：李依环、郝孟佳)