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派克峰下的留学时光（海外学子看海外）

刘 涛
2023年02月09日08:42 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　刘涛在美国留学时留影。
　　作者供图

　　在国内学习时，我幸运地获得了国家留学基金委的资助，前往美国留学。

　　我留学的学校是成立于1874年的美国科罗拉多学院，它坐落于落基山脉派克峰下，地处科罗拉多州第二大城市科罗拉多斯普林斯，距离丹佛约110公里。

　　初来乍到，我有点分不清东南西北，派克峰则给了我最好的指引。作为北美第二高峰，派克峰高约4300米。当我走在科罗拉多斯普林斯的大街小巷，环顾四周不知所措时，看到它便对方向有了明确的判断。

　　派克峰与周围的山不同，它就像一位满头白发的老人，这是因为一年之中山顶的积雪会存在很长时间，白雪与蓝天交相辉映，呈现出别具一格的美。

　　我与派克峰每天相望，怎能不去和它近距离接触。

　　去年10月，我动身前往派克峰，赴一次秋天的约会。登山的方式有徒步、开车和坐火车3种，我选择坐火车，山脚到山顶的齿轨铁路全程约14公里。铁路初建于1889年，后经不断改造完善，形成了今天的面貌。火车精致漂亮，车身为红色，给人以热烈、喜庆的感觉。车窗为上下拉动式，打开车窗能与自然亲密接触，在海拔高处关上车窗可以御寒。

　　随着火车的行进，我目之所及的植物有层次地变化着，山涧流水声萦绕在耳畔。海拔不断升高，气温一再降低，快到山顶，树木已消失，只留下裸露的岩石在阳光中显得格外耀眼。

　　听说如果运气好，还会遇见岩羊。不过迎接我的却是老鹰，它们从空中飞过，向游客发出阵阵欢迎的啼叫。在山顶，整个科罗拉多斯普林斯尽收眼底，世界在此刻仿佛静止下来，不再车水马龙和吵吵嚷嚷。我还偶遇了一位曾经去过中国的美国人，他激动地向我展示他在北京、上海等地游玩的照片，讲述他在中国吃过的美食，并邀请我去参加他女儿的生日聚会。

　　在异国他乡，这样的相遇让人开心，我也为中华文化感到自豪。还记得去洛杉矶时，出租车司机谈论《孙子兵法》，餐馆老板知道青岛啤酒产自我的家乡后爽快地赠饮一瓶……

　　科罗拉多学院的中文、德语、意大利语、日语、俄语研究系致力推动不同国家语言和文化的学习与交流，中国文学与文化很受学生欢迎。与一般高校的课程设置不同，科罗拉多学院采取学块（Block）学制，一个学块为期3周半，学生集中修完一门课程，每天上午上课，下午是学生自由安排时间。

　　去年，学校开设了“中国风艺术”、“中国文化与汉语”等课程供学生选择。学生日常的中文学习、文化交流和艺术实践活动主要在学校阿姆斯特朗大楼的3层进行，走廊上挂着很多书法、绘画作品，作品下方会附上学生的照片和中文名，笔墨情趣中展现着外国学生对中国传统艺术的想象、理解和表达，令人叹为观止。

　　初到这里，我先短租了一个房间，房东不仅帮助我寻找长租房源，还借给我自行车，让我留学期间一直使用。在找新房子时，我碰到了一位当地的工作人员，他说我是他职业生涯的第一位客户，不仅热情洋溢地向我介绍公寓的具体细节，还帮助我向电力公司打电话，向我介绍他在上海的朋友……

　　在这座城市打车，司机们都很善谈，贴心地给予我饮食、购物、观光的各种建议……正是他们的热心关怀，让我在异国他乡倍感温暖，学业更加顺利。或许在未来，我很难再遇见他们，但我会记住这些温情时刻，记得人与人之间传递的善意，它让我在习得知识的同时感受到包容、关爱与感动，留学的意义大抵在于此。

　　（作者系复旦大学与美国科罗拉多学院联合培养博士生）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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