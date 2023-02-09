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各地送岗促就业政策一览

2023年02月09日08:37 | 来源：光明日报
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原标题：各地送岗促就业政策一览

山东 预计举办各类招聘活动2200余场

紧紧围绕服务新旧动能转换重大工程，开展“敲门式”“组团式”“定制式”就业创业服务。聚焦“返岗复工”，不间断举办直播带岗、网络招聘、中小型现场招聘等活动，定点定向发布就业岗位，精准搭建对接渠道，努力实现有序返岗复工。活动期间，预计将举办各类招聘活动2200余场，提供就业岗位60余万个。

河南 预计发布岗位100万个

河南省通过“1+6省际劳务协作联盟”平台铺路、省级专场活动高位引领、“四进”就业援助服务保障、线下线上同步直播送岗、零工市场全省联动快招等形式，把就业春风送到群众身边。活动期间，计划组织1.6万家企业，举办2500场招聘活动，发布100万岗位就业信息，为全年稳就业促就业工作开好局、迈稳步。

海南 求职者登录注册“海南好就业”App

海南省依托160多家就业驿站，密集举办形式多样的招聘会、对接会，组织开展“百家驿站送春风”返岗复工行动等活动，把就业岗位送到群众身边。求职者可登录注册“海南好就业”App，绑定身边的就业驿站，获得“一对一”精准就业推荐服务。活动期间，预计将举办各类招聘活动300余场。

宁夏 积极探索线上线下服务重点群体

宁夏回族自治区聚焦农民工、就业困难人员等重点群体就业，多渠道收集储备岗位信息，积极探索线上、线下、直播带岗“三位一体”用工服务平台，着力打造“就业服务不打烊、网上招聘不停歇”的公共就业服务。活动期间，预计将召开200余场线上线下招聘会，提供岗位超过15万个。

新疆 开展高频次、小规模专场招聘活动

新疆生产建设兵团积极组织开展“就业访民情”活动，动员“访惠聚”工作队、团场社会事务办等基层力量进连入户摸清就业需求，开展入户送岗，广泛征集更多就业岗位，开展高频次、小规模专场招聘活动，积极为企业用工搭建平台。春风行动暨就业援助月期间，预计将组织100余场线上线下招聘会。

（邱玥整理）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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