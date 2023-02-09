原标题：助力橡胶材料高水平科技自立自强

讲述人：北京化工大学材料科学与工程学院先进弹性体材料研究中心党支部书记 赵秀英

【深入学习贯彻党的二十大精神·北京化工大学】

党的二十大报告指出“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”，强调“必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”，这为新时代高等教育和科技创新指明了前进方向，对高校及其人才培养工作提出了更高要求。

我国橡胶工业产值已超万亿元，连续数年位居世界第一，是名副其实的橡胶大国。然而，我国的一些高端橡胶材料及产品技术与国际先进水平依然存在差距，进口依赖性较高。早日实现我国橡胶材料的高水平科技自立自强，使我国成为橡胶强国，是我们坚定不移的奋斗目标与使命担当。

轮胎是典型的橡胶制品，北京化工大学材料科学与工程学院先进弹性体材料研究中心聚焦国家重大需求，坚持将多年研究积累的基础研究成果和新材料技术与行业龙头企业的轮胎制品技术深度融合，成功制造出耐磨、节油、安全的轮胎，成果获2015年国家技术发明二等奖。对于苛刻条件下“服役”的高端输送带，研究中心组织科技攻关，发明了高端输送带用特种橡胶材料设计与制备技术，研制了冶金、矿山等重点行业用大型特种输送带，成果获2019年国家科技进步二等奖。

2015年，研究中心原创生物基可降解聚酯合成橡胶和衣康酸酯合成橡胶，实现千吨级工程化和应用开发。这些新结构新性能橡胶材料已用于轮胎、鞋材和口罩等制品，可大幅度减少环境污染，实现了橡胶材料全寿命周期的绿色发展。

这十年，我们的队伍日益壮大，有人专注橡胶增强理论，有人主攻橡胶高性能技术，有人聚焦基础性、原创性研究，有人做工程化、成果转化，构建了橡胶材料领域基础科学—应用研究—工程化技术—成果产业化的全链条融通创新研究团队。

这十年，我们培养的毕业生逾千人，他们带着对橡胶研究的热爱，带着对科技攻关和自主创新的自信，怀揣新时代建设者和接班人的豪情迈向人生新的征程，赴祖国最需要的地方挥洒青春，逐步成长为橡胶科学与工程领域的领军人才，在实现中华民族伟大复兴的道路上奋勇争先。

党的二十大吹响了全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的奋进号角。我们将继续砥砺前行，将党中央的战略部署落实为立德树人和科技创新的实际行动，为建设教育强国、科技强国和人才强国添砖加瓦，为实现中华民族伟大复兴贡献力量。

(责编：郝孟佳、孙竞)