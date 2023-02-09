原标题：在新时代化工强国建设中绽放青春

北京化工大学朝阳校区“母校之光”雕塑。资料图片

北京化工大学化学工程学院北区第三党支部在昌平校区校史馆开展“喜庆二十大 永远跟党走”主题党日活动。资料图片

【深入学习贯彻党的二十大精神·北京化工大学】

“党的二十大擘画‘两步走’战略蓝图的时间线和同学们成长成才、拼搏逐梦的黄金时期几乎重合，大家将与这一伟大历史进程同生共长、命脉相连。”在北京化工大学党的二十大精神宣讲团成立仪式暨专场报告会上，学校党委书记刘贵芹与现场的00后学生一起畅谈学习体会，共话青春使命。

北京化工大学党委系统把握党的二十大重大部署和教育使命，深刻领会作为“三个第一”重要结合点的高校在加快建设教育强国、科技强国、人才强国中的使命任务，深入实施以“抓细学习培训促入脑入心”“抓好宣讲阐释促走深走实”“抓深党的创新理论‘三进’促贯穿融入”“抓实新时代新征程高质量发展促见行见效”为主要内容的“四抓四促”行动，迅速在全校范围内掀起学习贯彻党的二十大精神热潮，推动党的二十大精神走深走实、落地见效。

学深悟透 构建干部师生全覆盖理论学习体系

学校党委成立了由党政领导干部、思政课教师、辅导员、学生党员骨干等组成的党的二十大精神宣讲团，构建了领导干部、教职员工、青年人才、青年学生全覆盖的理论学习体系，通过以上率下带头学、名家解读辅导学、突出重点专题学、精研细读自主学、融会贯通系统学的“五学”举措，全面准确领会把握党的二十大精神。

2022年11月15日，学校召开青年学者“红色引擎”党支部学习贯彻党的二十大精神专题组织生活会。与会青年学者党员代表分享了学习党的二十大精神的体会，结合自身教学科研工作实际，交流了聚焦国家重大战略、积极服务高水平科技自立自强方面的认识思考。

2022年11月13日，北京化工大学研究生宣讲团成员与吉林大学等五所高校开展了高校联学宣讲活动，北京化工大学两名宣讲团成员结合自身成长经历，聚焦北京冬奥会、脱贫攻坚等主题进行联合宣讲。

“我们挥舞着象征‘星星之火、可以燎原’的火炬走过天安门广场，伴随着欢歌声，我真切地体会到了什么是家国情怀，什么是赤子情深。”党的二十大闭幕前一天，北京化工大学校史馆内，伴随着校歌《母校之光》的激扬旋律，主讲人刘佳欢讲述着自己参加庆祝中华人民共和国成立70周年群众游行“开天辟地”方阵时的场景。这是“全国党建工作样板支部”培育创建单位、北京化工大学化学工程学院北区第三党支部开展的“喜庆二十大 永远跟党走”主题党日活动，采用教师引导、学生讲述、情景体验、师生互动等多种形式，结合校史馆鲜活的实物展览，通过讲述学校发展故事、北化奉献故事、青春奋斗故事，持续激发青年党员做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。

贯穿融入 深研“进教材、进课堂、进头脑”的途径和方法

如何推动党的二十大精神深度融入思政课教学，让党的二十大精神真正入脑入心？北京化工大学围绕“进”的思路和教学目的、“进”的内容和教学要求、“进”的途径和教学方法等进行深入研讨实践，切实增强了党的二十大精神进思政课的说服力、感染力和针对性、实效性，更好地发挥了思政课落实立德树人根本任务的关键课程作用。

2022年11月6日，由北京化工大学等单位联合主办的“党的二十大精神进思政课”学术论坛在北京化工大学举办。与会专家学者围绕如何及时全面、科学准确将党的二十大精神贯穿融入高校思政课，有效推动党的二十大精神进教材、进课堂、进学生头脑，打牢学生成长成才的科学思想基础畅所欲言，谋良策、献良计、支实招。

北京化工大学紧紧围绕“抓好后继有人这个根本大计”，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，大力推进“思政课混合教学改革”，在为党育人为国育才的实践中深刻回答“为谁培养人、培养什么人、怎样培养人”的根本问题。

学校组织全体思政课教师围绕“党的二十大精神进思政课”进行集体备课，各教研室负责人结合课程定位，从充实完善教学内容、紧密联系学生思想实际、创新教学方法等方面交流了党的二十大精神进各门思政课的内容安排和教学要求。思政课教师们从教学重点、课件制作、加强师生交流互动等不同侧面进行探讨。

“党的二十大为什么与我们的生活息息相关？”这是马克思主义学院思政课教师吴宁在《形势与政策》课程中为同学们布置的思考题。正式上课前，他通过“翻转课堂”，邀请学生进行展示，引导同学们结合党的二十大报告畅谈各自的人生理想。

随着学生汇报完毕，吴宁走上讲台，课程屏幕上出现了一个醒目的“梦”字——这个“梦”字由全班同学的自拍照片拼成，教室内瞬间沸腾了。吴宁总结：“中国梦，由每一位中国人的梦想汇聚而成。每一位同学都是新时代的筑梦者、追梦者、圆梦者，希望你们坚定不移听党话、跟党走，怀抱梦想又脚踏实地，让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花。”

力行担当 服务助力高水平科技自立自强

党的二十大报告把教育、科技、人才进行一体部署、统筹安排，为推动新时代新征程教育改革发展指明了方向。北京化工大学牢记“国之大者”，聚焦服务国家战略需求和行业发展重大需求，服务助力高水平科技自立自强。

2023年2月1日，北京化工大学与中国石油天然气集团有限公司举行座谈会并签署战略合作协议。作为学习贯彻党的二十大精神的具体举措，双方将发挥各自优势，强化统筹协同，凝聚科技创新合力，加强校企合作推动中央企业提升科技创新能力，更好助力加快实现能源与石油化工领域高水平科技自立自强。

2022年11月7日，国家自然科学基金委员会化学科学部党支部与学校党委联合开展“深入学习贯彻二十大精神 助力高水平科技自立自强”主题党日活动。与会人员就党的二十大报告中关于教育、科技、人才等方面的部署要求畅谈个人学习体会，共同为科技强国建设建言献策。

作为新中国为“培养尖端科学发展所需的高级化工技术人才”而创建的一所高水平大学，学校近年来把服务地方和与大型央企合作作为主要突破口，积极拓展加快实现高水平科技自立自强的发展路径。获批全国首个化工领域国家自然科学基金基础科学中心项目，进入“十四五”国防科工局—教育部共建高校行列，大力推动与中石化、中石油、中化、国家能源集团等行业龙头的战略合作，重点布局发展战略性新兴产业，有组织科技创新进入新阶段。

北京化工大学校长谭天伟表示：“我们始终坚持以科研报国、化工强国的实际行动，深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦立德树人根本任务，坚持特色发展、超越特色发展，全面构建‘强工、厚理、兴文、重交叉’学科布局，坚持‘四个面向’，加强有组织科研，服务高水平科技自立自强，为加快建设教育强国、科技强国、人才强国，全面建成社会主义现代化强国作出新的更大贡献。”

心怀“国之大者”，勇担强国使命。2023年新年伊始，由北京化工大学化工资源有效利用国家重点实验室段雪院士负责的青海省首个“帅才科学家负责制”项目“镁基超稳矿化土壤修复材料产业化关键技术开发与示范”通过项目验收与成果评价。该项目对以科技进步解决国家重金属污染土壤修复迫切需求具有示范作用。

日前，由北京化工大学教授尹梅贞领衔的“荧光新材料的构建及其在农业害虫绿色防控中的应用研究”项目荣获北京市科学技术奖（自然科学奖）二等奖，开辟了学校新材料技术在农业领域的应用先例。

“到2035年，我国要基本实现农业现代化的目标，这为我们今后的科研指明了方向。希望大家继续加强项目攻关，进行系列田间试验，逐步建立农田病虫害纳米助剂应用规范和基础标准，着力写好新时代新征程上北化科研人助力推进乡村振兴和农业现代化的奋进之笔。”尹梅贞表示。

（记者 靳晓燕 通讯员 刘一君）

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