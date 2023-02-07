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包机、专列“点对点”服务——

新春就业市场火热开启

本报记者  李  婕
2023年02月07日08:47 | 来源：人民网－人民日报海外版
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“我以前都不相信，可以免费乘包机返岗。”1月29日，来自四川宜宾的邹大琼坐上了返岗包机，以往的“长途漫漫”变得“直达、便利”，让她激动又惊喜。

到广东一带工作20多年，邹大琼以往每年春节的返乡路和返岗路颇费周折。“刚开始往返都是坐大巴、火车，有一次前后花了7天时间。后来经济条件好了，自己驾车往返，但长途驾驶疲劳不说，还担心路况担心堵车，没少费神。”邹大琼说。返岗包机解决了路上大难题，也暖了外乡人的心。

组织专车、专列、包机，“点对点”一站式输送……新春以来，一趟趟列车飞驰，助力千万劳动者返岗就业。同时，各地抢抓春节后返岗黄金期，广泛举办线上线下招聘活动，拼经济、保用工、抢人才，就业市场火热开启。

春节过后，企业订单“回暖”，是用工的高峰期，许多地方和企业齐心合作，为员工返岗提供坚实保障。1月26日，广西开出今年首趟务工人员返岗专列，600多名务工人员以“点对点”的形式，从广西桂林乘动车至广东深圳务工。今年，广西将持续为外出务工人员开通绿色直通车，全年将开行专车专列4000次，输送外出务工人员超过15万人。1月27日，重庆市组织首批4辆爱心直通车，把200多名农民工送往广东、浙江、福建等地务工，并为他们配备了口罩、牛奶、面包、矿泉水等旅途用品。重庆市按照“家门到车门、车门到厂门”的要求，为有返岗出行意愿的农民工提供包车、包列、包机等服务，预计“点对点”返岗送工近3万人。

拼经济首先是拼人才。不少用工大省抢先出击，跨省招工，带动劳动力市场活跃向上。1月26日，浙江台州25支跨省“驻点招工”工作组集中出征，奔赴7省21个劳务输出地开展跨省集中“驻点招工”，助推春节后企业尽快复工复产。截至1月28日，已累计举办招聘会21场次，吸引求职人员上万人。江苏苏州组织重点企业、国有人力资源企业赴河南信阳开展人力资源对接交流活动，走村访户向信阳籍求职者推介苏州，40家企业提供近5000个岗位信息。

在一些地方，掀起劳动力转移就业和返乡创业热潮。1月29日，云南省在会泽县举行仪式，欢送5166名会泽籍农村劳动力到江苏、浙江、广东等地返岗就业。春节以来，云南省各级人社部门已开通1032趟专车、专列、包机运输服务，有组织输出3.7万名农村劳动力转移就业。预计到3月31日，全省转移就业人数将达到1570万人以上，实现农村劳动力转移就业规模稳中有升。“努力做新时代改变家乡的一粒种子”——湖南怀化发布致全市在外务工返乡老乡们的一封信，鼓励农民工留乡就业创业。截至1月29日，累计举办各类招聘会176场次，将岗位送到“家门口”、服务做到“心坎上”。

人力资源和社会保障部就业促进司有关负责人介绍，今年开年，劳动力市场的一个突出特点就是“早”。一是外出返岗早，大年初一起务工人员就已经陆续外出，两成务工人员返岗时间较去年有所提前；二是用工需求旺，不少企业期盼早开工、早生产，节前到输出地洽谈用工，节后立即启动了定向招聘、定向输送。

据了解，人社部组织的春风行动暨就业援助月活动正火热开展，活动以农民工、困难人员和重点企业为服务对象，通过集中帮扶，力争实现就业有支持、用工有保障，将就业的春风吹遍全国各地。活动期间，预计将提供就业岗位3000万个。此前，江苏、河南、广东、云南、陕西、甘肃等劳务输出大省、劳务输入大省已提前开展劳务对接，为春节后劳务输出预作准备。

“招工先一步，市场快一拍。”眼下，不少企业正火热招工，力争快速复产满产，为全年运转开个好头。不少地方人社部门也表示，在节后员工返岗和企业招工的高峰期，将持续做好公共就业服务，确保劳动力市场平稳有序，为推动经济运行整体好转提供有力支撑。

(责编：李依环、孙竞)

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