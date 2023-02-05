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改革重心转向产教融合，让学生多样化、多途径成长

拓宽职业教育成才通道（政策解读）

本报记者  金正波
2023年02月05日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》（以下简称《意见》）。

　　教育部职业教育与成人教育司负责人表示，《意见》是在系统总结党的十八大以来职业教育改革发展成就基础上，对职业教育体系建设改革的进一步深化，是全面贯彻党的二十大精神、着力破解职业教育改革发展突出矛盾和问题的重大改革。“重点解决三个问题：发展理念的问题，即如何看职业教育；发展路径的问题，即如何干职业教育；主体责任的问题，谁来干职业教育。”该负责人表示。

　　破除对职业教育的传统认知

　　教育部职业教育与成人教育司负责人表示，《意见》破除了“矮化”“窄化”职业教育的传统认知，直击改革实践中的难点痛点问题。

　　职业教育功能定位由“谋业”转向“人本”，更加注重服务人的全面发展。建立健全多形式衔接、多通道成长、可持续发展的梯度职业教育和培训体系，推动职普协调发展、相互融通，让不同禀赋和需要的学生能够多次选择、多样化成才，将对消解职普分流带来的教育焦虑有重大作用。

　　职业教育改革重心由“教育”转向“产教”，更加注重服务经济社会发展。产教融合是现代职业教育的基本特征，也是最大优势。《意见》直面产教融合中的堵点问题，提出了建设市域产教联合体和行业产教融合共同体的制度设计，将职业教育与行业进步、产业转型、区域发展捆绑在一起，充分发挥各自优势，创新良性互动机制，破解人才培养供给侧与产业需求侧匹配度不高等问题。

　　职业教育发展路径由“分类”转向“协同”，更加注重统筹“三教”协同创新。“职业教育与普通教育是两种不同的教育类型，具有同等重要地位，但二者不是平行更不是对立的。”该负责人说，《意见》在巩固职业教育类型特色、提升职业学校关键办学能力的基础上，进一步明确了职业教育类型定位，统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新，从“不同”走向“协同”，各种教育类型优势互补、交叉融合，都服从、服务于“办好人民满意的教育”这一共同目标。

　　提升职业学校关键办学能力

　　教育部职业教育与成人教育司负责人介绍，《意见》提出了新阶段职业教育改革的一系列重大举措，围绕职业教育自立自强，设计了五项重点工作。

　　提升职业学校关键办学能力。围绕现代制造业、现代服务业、现代农业的急需专业领域，组建一批国家级职业教育核心能力建设专家团队，打造一批核心课程、优质教材、教师团队、实践项目，遴选一批国家级职业教育专业教学资源库、在线精品课程和虚拟仿真实训基地，做大做强职业教育智慧教育平台，扩大优质资源共享，服务全民终身学习和技能型社会建设。

　　加强“双师型”教师队伍建设。该负责人介绍，依托头部企业和高水平大学建设一批国家级职业教育“双师型”教师培养培训基地。推进职业教育“双师型”教师认定工作，指导各地制定省级“双师型”教师认定标准、实施办法。

　　建设开放型区域产教融合实践中心。启动高水平实践中心建设项目，通过政府搭台、多元参与、市场驱动，对地方政府、企业、学校实行差别化支持政策，分类建设一批集实践教学、社会培训、真实生产和技术服务功能为一体的公共实践中心、企业实践中心、学校实践中心。

　　拓展学生成长成才通道。建立符合职业教育办学规律和技能人才成长规律的考试招生制度，支持各省因地制宜制定职教高考方案，扩大应用型本科学校在职教高考中的招生规模；制定职业教育贯通培养指导意见，支持各省开展中职与高职（3+2）五年贯通、中职与职业本科或应用型本科（3+4）七年贯通、高职专科与职业本科或应用型本科（3+2）五年贯通培养。“职业教育不是‘终结教育’，也不是‘低层次教育’，而是特色鲜明的一种教育类型，接受职业教育的学生，既可以升学，也可以就业，还可以先就业再升学，最大程度拓宽学生多样化、多途径成长成才的通道。”该负责人表示。

　　创新国际交流与合作机制。持续办好世界职业技术教育发展大会和世界职业院校技能大赛，推动教随产出、产教同行，打造职业教育国际合作平台。

　　推出一批引领职业教育领域改革的国家级项目

　　《意见》以建立部省协同推进机制为核心，设计了央地互动、区域联动、政行企校协同的改革新机制，着力营造制度供给充分、条件保障有力、产教深度融合的新生态。

　　点上突破，支持有基础、有意愿的地方先行示范，打造样板。2023年初，选择10个左右省份，建立部省协同推进机制，“一省一案”编制落实方案，“一省一策”给予差异化支持，“一省一台账”逐项推动落实。

　　线上提升，围绕办学能力的关键条线，推出一批关键政策和重点项目。一方面，围绕上述“五项重点工作”，分别推出专项工程计划，推出一批引领职业教育领域改革的国家级项目，树立标杆、打造品牌。另一方面，针对股份制、混合所有制改革，职业教育考试招生制度改革等地方“不敢碰”“不好讲”的难点，在国家层面出台政策，向社会传递信号、给地方提供支持，引导基层大胆试大胆闯。

　　国家发改委社会司负责人介绍，近年来，职业教育招生规模大幅增长，中职、高职学校每年为国家培养约1000万高素质技术技能人才。职业教育专业紧跟市场需求，不断调整结构，持续优化设置，全国职业学校共开设1300多个专业，基本覆盖国民经济各领域；不断优化教师队伍结构，加快从具有3年以上企业工作经历的人员中公开招聘老师，“双师型”教师比例越来越高。

　　据介绍，目前，已认定了21个国家产教融合试点城市，各地培育了4600多家产教融合型企业，一大批行业组织和行业协会积极参与产教融合工作，已经初步形成了城市为节点、行业为支点、企业为重点的产教融合推进机制。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月05日 02 版）
(责编：杨光宇、岳弘彬)

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